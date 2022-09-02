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    • Magazin
    • 02.09.2022 22:28
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    • 02.09.2022 22:41
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    Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

    A) Yılan ısırması

    B) Elektrik çarpması

    C) Alerji nöbeti

    D) Arı sokması

    Cevap: D şıkkı Arı sokması

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    Haberler Magazin Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
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