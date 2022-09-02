ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A) Yılan ısırması

B) Elektrik çarpması

C) Alerji nöbeti

D) Arı sokması

Cevap: D şıkkı Arı sokması