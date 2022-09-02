Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.09.2022 22:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2022 22:18
    ABONE OL

    Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'larda kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'larda kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Geçtiğimiz aylarda Rusya’da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya’nın 1930’larda kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'larda kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

    A) Göz

    B) Gözlük

    C) Ağız

    D) Bıyık

    Cevap:

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kardeşlerim dizisi
    Haberler Magazin Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'larda kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?
        SON DAKİKA