ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'larda kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?

A) Göz

B) Gözlük

C) Ağız

D) Bıyık

Cevap: