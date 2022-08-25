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    • Magazin
    • 25.08.2022 15:53
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    • 25.08.2022 15:55
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    AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? 25 Ağustos Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu 79. bölüm izle!

    Televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu final yapmasının ardından yayınlanan tekrar bölümleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl yaz aylarında eski bölümleri yayınlanırken milyonlarca kişi 1. bölümden final yani 79. bölüme kadar aynı heyecanla izlemeyi sürdürüyor. Son olarak da bu yıl yine tekrar bölümleri yayınlanan fenomen dizinin final bölümüne gelindi. Peki Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte 25 Ağustos Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu 79. bölüm izle!

    AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizi ilk kez 4 Eylül 2008 tarihinde izleyicinin beğenisine sunulmuştu. 79 bölüm çekilen dizi final bölümüyle damga vurmuştu. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları eski bölümleriye seyirciyle buluşan dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 25 Ağustos Kanal D yayın akışı ve merak edilenler...

    AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Aşk-ı Memnu'nun final bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

    AŞK-I MEMNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Beren Saat: Biter Yöreoğlu
    Kıvanç Tatlıtuğ: Behlül Haznedar
    Selçuk Yöntem: Adnan Ziyagil
    Hazal Kaya: Nihal Ziyagil
    Nebahat Çehre: Firdevs Yöreoğlu
    Batuhan Karacakaya: Bülent Ziyagil
    Nur Fettahoğlu: Peyker Yöreoğlu
    Deniz DeCourton: Zerrin Tekindor
    İlker Kızma: Nihat Önal
    Baran Akbulut: Beşir Elçi

    Pelin Ermiş: Cemile Ufuk Kaplan: Katya
    Rana Cabbar: Süleyman Efendi
    Recep Aktuğ: Hilmi Önal
    Gülsen Tuncer: Arsen Ziyagil
    Fatma Karanfil: Şayeste
    Evren Duyal: Nesrin
    Zerrin Nişancı: Aynur Önal

    AŞKI MEMNU KAÇ BÖLÜM?

    Efsane haline gelen Aşkı Memnu dizisi 79. bölümü ile final yapmıştır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanının günümüze uyarlamasıdır.

        REYTİNGLERDE İLK 10'DA YER ALDI

        Her yıl olduğu gibi sosyal medyada gündem olan dizi reytinglerdeki başarısıyla yine çok dikkatleri üzerine çeken yapımlardan birisi oluyor.

        FİNALDEN YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN...

        23 Ağustos Salı gününün reyting listelerine bakıldığında dizinin AB grubunda dizinin 4. sırada yer aldığı görülürken ABC'de ilk 10 program arasında 8. sıradaki yerini korudu.

        25 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        10:00 Magazin D Yaz

        12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Üç Kız Kardeş

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        22:30 Yerli Sinema Dünya Hali
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        Haberler Magazin AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? 25 Ağustos Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu 79. bölüm izle!
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