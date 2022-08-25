AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? 25 Ağustos Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu 79. bölüm izle!

REYTİNGLERDE İLK 10'DA YER ALDI

Her yıl olduğu gibi sosyal medyada gündem olan dizi reytinglerdeki başarısıyla yine çok dikkatleri üzerine çeken yapımlardan birisi oluyor.

FİNALDEN YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN...

23 Ağustos Salı gününün reyting listelerine bakıldığında dizinin AB grubunda dizinin 4. sırada yer aldığı görülürken ABC'de ilk 10 program arasında 8. sıradaki yerini korudu.

25 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Yerli Sinema Dünya Hali