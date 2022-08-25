AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? 25 Ağustos Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu 79. bölüm izle!

Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizi ilk kez 4 Eylül 2008 tarihinde izleyicinin beğenisine sunulmuştu. 79 bölüm çekilen dizi final bölümüyle damga vurmuştu. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları eski bölümleriye seyirciyle buluşan dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 25 Ağustos Kanal D yayın akışı ve merak edilenler...
AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Aşk-ı Memnu'nun final bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Beren Saat: Biter Yöreoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ: Behlül Haznedar
Selçuk Yöntem: Adnan Ziyagil
Hazal Kaya: Nihal Ziyagil
Nebahat Çehre: Firdevs Yöreoğlu
Batuhan Karacakaya: Bülent Ziyagil
Nur Fettahoğlu: Peyker Yöreoğlu
Deniz DeCourton: Zerrin Tekindor
İlker Kızma: Nihat Önal
Baran Akbulut: Beşir Elçi
Pelin Ermiş: Cemile
Ufuk Kaplan: Katya
Rana Cabbar: Süleyman Efendi
Recep Aktuğ: Hilmi Önal
Gülsen Tuncer: Arsen Ziyagil
Fatma Karanfil: Şayeste
Evren Duyal: Nesrin
Zerrin Nişancı: Aynur Önal
AŞKI MEMNU KAÇ BÖLÜM?
Efsane haline gelen Aşkı Memnu dizisi 79. bölümü ile final yapmıştır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanının günümüze uyarlamasıdır.