Süreyya Gürsel Evren kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hangi dizilerde oynadı? Süreyya Gürsel Evren öldü mü, neden öldü?

Süreyya Gürsel Evren öldü mü, neden öldü? Süreyya Gürsel Evren kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hangi dizilerde oynadı? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi. İşte detaylar...
SÜREYYA GÜRSEL EVREN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Olay bir önceki gün saat 08.00 sıralarında İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR?
21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, oyunculuk eğitimi aldı ve birçok yapımda izleyici karşısına çıktı.
54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren; Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Fi, Söz, Yasak Elma, Kırmızı Oda, Arıza, Masumlar Apartmanı, Destan, Baba gibi yapımlarda yer aldı.