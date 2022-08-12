TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

A- MÖ 1288

B- MÖ 288

C- MS 288

D- MS 1288

CEVAP: B-MÖ 288