Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.08.2022 21:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 21:25
    ABONE OL

    Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 27 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan " Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka’da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

    TV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

    A- MÖ 1288

    B- MÖ 288

    C- MS 288

    D- MS 1288

    CEVAP: B-MÖ 288

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mücadele devrede!
    Haberler Magazin Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?
        SON DAKİKA