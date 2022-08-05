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    Baba heyecan

    Ünlü oyuncu, oğluyla jetski üzerinde böyle görüntülendi. 5 Ağustos günün magazin haberleri...

    Baba heyecan

    AİLESİYLE beraber Çeşme tatilinde olan ünlü oyuncu Özgür Ozan, önceki gün 6 yaşındaki oğlu Ali Demir ile jet ski keyfi yaptı. Oğlunu adrenalin dolu aktivitelere alıştıran Özgür Bey, denizde bir süre tur attıktan sonra eşinin yanına geçerek dinlenmeye çalıştı.

    BODRUM STİLİ
    KENAN     Doğulu, önceki akşam KerkiSolfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk Pro sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla Doğulu, Bodrum'da yeniden unutulmaz bir konsere imza attı. Şıklığıyla da adından sık sık söz ettiren Kenan Doğulu bu özel gecede Bodrum mavisi takımıyla sahne aldı.

    Ercan AKGÜN

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    2010’da soruları aldım full çektim
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