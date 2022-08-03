Başrolü kaptı! Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat'a Avatar Atakan şoku! Fenomen dizi 3 yeni isimle büyük sükse yaratacak

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine 3 oyuncu dahil oluyor. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye son olarak Çağlar Ertuğrul veda etmişti. Yeni sezonu merakla beklenen dizi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre fenomen diziye 3 yeni oyuncu katılacak. İddiaya göre Ertuğrul'un yerine geçecek isim de belli oldu. İşte detaylar...
Büyük bir izleyici kitlesine sahip Teşkilat 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenen diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere Teşkilat"ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul Ertuğrul ekibe planlanan anlaşma süresi dolduğu ve sağlık sorunları olduğu için veda ettiğini açıklamıştı.
İki sezon Ankara'da çekilen dizi 3. sezonunda İstanbul'a taşınacak. Ayrıca ana kadroya da 3 yeni oyuncu katılacak.
Usta senarist Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizinin çıkan yeni sezon senaryosu şu günlerde revize ediliyor. O yüzden henüz yeni oyuncuların kimler olduğu netlik kazanmadı.
AVATAR ATAKAN İDDİASI!
Survivor yarışmacıyla tanınan 'Avatar Atakan' lakaplı Atakan Arslan'ın Teşkilat dizisinde rol alacağı konuşuluyor. İddiaya göre diziden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yerine Atakan Arslan başrol olacak.