Başrolü kaptı! Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat'a Avatar Atakan şoku! Fenomen dizi 3 yeni isimle büyük sükse yaratacak

Büyük bir izleyici kitlesine sahip Teşkilat 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenen diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Teşkilat"ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul Ertuğrul ekibe planlanan anlaşma süresi dolduğu ve sağlık sorunları olduğu için veda ettiğini açıklamıştı.