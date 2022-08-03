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    • Magazin
    • 04.08.2022 08:47
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    • 04.08.2022 08:47
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    Başrolü kaptı! Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat'a Avatar Atakan şoku! Fenomen dizi 3 yeni isimle büyük sükse yaratacak

    Teşkilat dizisi izleyicilerini şaşırtacak! Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle merakla beklenirken bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Diziye tam 3 oyuncu birden geliyor.

    Teşkilat 3 yeni oyuncuyla büyük sükse yaratacak!

    TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine 3 oyuncu dahil oluyor. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye son olarak Çağlar Ertuğrul veda etmişti. Yeni sezonu merakla beklenen dizi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre fenomen diziye 3 yeni oyuncu katılacak. İddiaya göre Ertuğrul'un yerine geçecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

    Büyük bir izleyici kitlesine sahip Teşkilat 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenen diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

    Hatırlanacağı üzere Teşkilat"ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul Ertuğrul ekibe planlanan anlaşma süresi dolduğu ve sağlık sorunları olduğu için veda ettiğini açıklamıştı.

    İki sezon Ankara'da çekilen dizi 3. sezonunda İstanbul'a taşınacak. Ayrıca ana kadroya da 3 yeni oyuncu katılacak.

    Usta senarist Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizinin çıkan yeni sezon senaryosu şu günlerde revize ediliyor. O yüzden henüz yeni oyuncuların kimler olduğu netlik kazanmadı.

    AVATAR ATAKAN İDDİASI!

    Survivor yarışmacıyla tanınan 'Avatar Atakan' lakaplı Atakan Arslan'ın Teşkilat dizisinde rol alacağı konuşuluyor. İddiaya göre diziden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yerine Atakan Arslan başrol olacak.

        Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerine oyuncu olarak devam etmek istediğini dile getiren Avatar Atakan'ın yeni sezonda dizide Eren karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı iddia edilenler arasında.

        İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Hatta ünlü ismin çalışmalara başladığı ve karakter analizi yaptığı söyleniyor.

        Bu arada dizinin yönetmen kadrosunda da değişiklik yaşandı. Burak Arlıer ile Burak Müjdeci'nin beraber çektiği diziden Müjdeci ayrıldı.

        Burak Müjdeci'nin yerine daha önce Yağız Alp Akaydın'ın projelerinden de tanıdığımız Gül Sarılaltın geldi.
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