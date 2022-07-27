Murat Yıldırım ve İman Elbani ne zaman evlendi, çocukları var mı? İman Elbani hamile mi? Murat Yıldırım baba mı oluyor?

Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın eşi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre İman Elbani hamile. Ancak çiftin bu bilgiyi gizli tuttukları da kulislerde dolaşan detaylar arasında. Hayranları hemen konuya lişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki İman Elbani hamile mi? Murat Yıldırım baba mı oluyor? Murat Yıldırım ve İman Elbani ne zaman evlendi, çocukları var mı?