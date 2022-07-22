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    • Magazin
    • 22.07.2022 21:58
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    • 22.07.2022 22:04
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    Hangisi Jules Verne'nin Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangisi Jules Verne'nin Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Hangisi Jules Verne’nin Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

    Hangisi Jules Verne'nin Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi Jules Verne'nin Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?

    A) Kızak

    B) Sıcak hava balonu

    C) Fil

    D) Vapur

    Cevap: B şıkkı Sıcak hava balonu

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    Haberler Magazin Hangisi Jules Verne'nin Seksen Günde Devrialem adlı romanında anlatılan dünya turu boyunca ulaşım için kullanılanlardan biri değildir?
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