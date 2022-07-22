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    • Magazin
    • 22.07.2022 21:57
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    • 22.07.2022 23:08
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    1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?

    Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?

    Cevap: Lityum

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    Haberler Magazin 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?
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