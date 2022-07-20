Turabi'den Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak yeni yarışma! 2 kez şampiyon olmuştu! 'Her şey serbest' Survivor'a rakip geliyor Nisa'ya büyük teklif

Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı'nın finale kaldığı Survivor 2022'de şampiyon Nisa olmuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan programın bitmesiyle gözler yeni yarışma arayışına geçti. İzleyiciler Acun Ilıcalı'dan yeni bir proje beklerken flaş bir gelişme yaşandı. Survivor'un eski yarışmacısı Ilıcalı'ya rakip olacak. Yeni bir yarışma programı başlatacağını ilan etti. İşte Turabi Çamkıran'dan herkesi şaşırtacak o açıklama...
TURABİ'DEN ACUN ILICALI'YI KIZDIRACAK ATAK
Survivor'a damga vuran yarışmacılardan Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Yarışmanın hafızalara kazanan yarışmacılarından biri olan Turabi Acun Ilıcalı'ya rakip olacak.
10 milyon dolar daha kazanıp kendi yarışmasını yapacağını ve formatta her şeyin serbest olacağını söyleyen Turabi'ye yorum yağdı.
İşte o açıklama;
"Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak.