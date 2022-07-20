Turabi'den Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak yeni yarışma! 2 kez şampiyon olmuştu! 'Her şey serbest' Survivor'a rakip geliyor Nisa'ya büyük teklif

10 milyon dolar daha kazanıp kendi yarışmasını yapacağını ve formatta her şeyin serbest olacağını söyleyen Turabi'ye yorum yağdı.

İşte o açıklama;

"Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak.