Güzel oyuncu pılını pırtını topladı gidiyor! Yargı'da kıyamet kopartacak ayrılık! Ilgaz'ın canını alan Ceylin...

Ekranların ilgi ile izlenen dizisi Yargı'nın son bölümü nefes kesti. Ilgaz'ın canını aldığı konuşulan Ceylin'in üzerinin kanlı olması ve susup kimseye bir şey anlatmaması 'Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü?' sorularını da beraberinde getirdi. 2. sezonda tüm bu sorular yanıt bulacak. Öte yandan dizide veda haberi izleyiciyi üzdü.