Güzel oyuncu pılını pırtını topladı gidiyor! Yargı'da kıyamet kopartacak ayrılık! Ilgaz'ın canını alan Ceylin...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Zaman atlamasının yaşandığı son bölümde Ilgaz Kaya'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken cinayeti kimin işlediği meçhuk kaldı. 2. sezon için onay alan dizinin yeni sezonu yayınlanır yayınlanmaz gerçekler su yüzüne çıkacak. Merakla beklenen dizide flaş bir gelişme yaşandı. Yargı'nın sevilen oyuncusu pılını pırtını topladı. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer almayacak. İşte detaylar...
Ekranların ilgi ile izlenen dizisi Yargı'nın son bölümü nefes kesti. Ilgaz'ın canını aldığı konuşulan Ceylin'in üzerinin kanlı olması ve susup kimseye bir şey anlatmaması 'Ilgaz'ı Ceylin mi öldürdü?' sorularını da beraberinde getirdi. 2. sezonda tüm bu sorular yanıt bulacak. Öte yandan dizide veda haberi izleyiciyi üzdü.
YARGI'DAN GİDİYOR...
34. bölümüyle sezon finali yapan Yargı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Fenomen diziye bomba bir isim veda etti. Sözleşmesinin bittiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Yargı'nın yeni bölümlerinde rol almayacak.
Öte yandan güzel oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.