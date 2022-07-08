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    • Magazin
    • 08.07.2022 21:46
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    • 08.07.2022 21:48
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    Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 6 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?

    A) Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi

    B) Banten'deki Endonezya Açık Üniversitesi

    C) Yeni Delhi'deki İndira Gandi Ulusal Açık üniversitesi

    D)

    Cevap: C

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    Haberler Magazin Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
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