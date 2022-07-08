Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?

A) Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi

B) Banten'deki Endonezya Açık Üniversitesi

C) Yeni Delhi'deki İndira Gandi Ulusal Açık üniversitesi

D)

Cevap: C