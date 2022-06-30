Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu yaşandı. Son günler için geri sayım devam ederken adada yarışmacılar ilk olarak dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi.Final günü heyecanla beklenirken izleyiciler aynı zamanda Survivor 2022 finali ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, şampiyon ödülü ne kadar olacak? Survivor finalist kimler oldu? İşte merak edilenler...