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    • Magazin
    • 24.06.2022 23:43
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    • 25.06.2022 00:02
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    2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülür?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin....

    takvim.com.tr
    2014’te İngiltere’de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülür?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülür?

    A) 1

    B) 6

    C) 11

    D) 18

    Cevap: B

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    Haberler Magazin 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?
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