ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır?

A) Ağzı bozuk olmak

B) Çok konuşmak

C) Göz teması kurmak

D) Alnı kırışık olmak

Cevap: A