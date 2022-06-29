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    • Magazin
    • 29.06.2022 21:53
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    • 29.06.2022 21:57
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    1887'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday hangi ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "1887'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday hangi ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    1887’de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday hangi ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 1887'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday hangi ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

    A) Japonya

    B) Çin

    C) Fransa

    D) ABD

    Cevap: D

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    Haberler Magazin 1887'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday hangi ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?
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