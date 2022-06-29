ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 1887'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday hangi ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

A) Japonya

B) Çin

C) Fransa

D) ABD

Cevap: D