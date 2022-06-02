28. bölüm fragmanı! ''Çok erken gittin'' Akça Hatun'un öldüğü dizide... Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonda gümbür gümbür geliyor!

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezonla gümbür gümbür geliyor! 28. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken Akça Hatun'un ölümü için izleyiciler ''Çok erken gittin'' yorumunda bulundu. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölümüyle sezona veda etmişti. Yeni sezon bölümlerinin Ekim ayında yayınlanması beklenen dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte 2. sezonda yaşanacaklar...
TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren Alparslan: Büyük Selçuklu sezon finaliyle nefes kesti. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun babası Hasan Bey'e kavuştu. Sezon finalinde kanlar içerisinde yere yığılan Akça Hatun'un öldüğü ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağ olun, va rolun'' notunu düştü.
Dizinin yapımcısı ve senaristi Emre Konuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin başrolü Fahriye Evcen'e teşekkür etti.
Konuk paylaşımında "Asâleti ve nezâhetiyle projemize değer katan kıymetli Fahriye Evcen'e sonsuz teşekkürler. "Akça" onsuz eksik kalırdı. Onunla tamam oldu. Tarihimizde kendini vatanına adamış, her şeyini bu yolda feda etmiş olan bütün aziz kadınlarımızı harikulade temsil etti." İfadelerini kullandı.