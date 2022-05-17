Emanet'e rest çekmişti! Gülsim Ali'nin yerini dolduracak! Gönül Dağı'nın Dilek'i gidiyor bakın kim geliyor! Taner’in yeni aşkı...

SILA TÜRKOĞLU GÖNÜL DAĞI'NA MI GELİYOR?

Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizilerden biri olan Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı dizisinin, 3 sezonunda yer alacağı gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyanın büyük bir şok yaşadığı Gönül Dağı dizisi gerçeği akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Taner'in Dilek'ten sonra kolay kolay kalbine birisini almayacağı düşünülürken; Sıla Türkoğlu ise Berk Atan'la çok yakıştırıldı.

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ise büyük bir merak konusu oldu.