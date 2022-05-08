Halil Sezai'nin darp davası konser soruşturmasına döndü mahkeme kararını verdi!

Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden adliyelik oldu. Hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada ise savcılık kararını verdi.
"HER AN ÖLDÜREBİLİR"
Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu. Sezai'nin gerek sosyal medya gerekse sahne aldığı mekanda kendisine hakaret ve tehdit ettiğini belirtti. Öyle ki Halil Sezai'nin, geçen Temmuz ayında sahne aldığı bir mekanda "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. G…n tekiydi gerçekten" sözlerine vurgu yaparak psikolojisinin bozulduğunu aktaran yaşlı adam, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" diye de ekledi. Savcılıkta ifade veren Sezai de, "Ben kimseye hakaret etmedim. Konserim sırasında seyircilerle sohbet eşliğinde konuştum" dedi. Savcılık ise kararını verdi.
"DAVA AÇMAK İÇİN YETERLİ ŞÜPHE VAR"
Halil Sezai ve Hüseyin Meriç arasında daha önce de kavga yaşandığını ve sonucunda Sezai'nin mahkum edildiğini hatırlatan savcılık, şarkıcının verdiği konserde bu olaya dair yaptığı konuşmada Meriç'i hedef alarak "G…n tekiydi gerçekten" dediğini kaydetti.