Özlem Yılmaz’dan hayranlarını kahreden haber! “Bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim” dedi sosyal medyadan duyurdu

Çocukluk hayali gerçekleşmiş, hobisini meslek edinebilmiş biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki; oyunculuğun bana vermiş olduğu haz tartışılmaz.

Farklı kimliklere can vermenin keyfi bir yana, içimde saklı kalmış ya da bastırılmış duygu ve davranışları, 'ol'mayı üstlendiğim karakterlere yükleyerek açığa çıkarmak çok büyük bir zevk oldu her zaman benim için.