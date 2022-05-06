Özlem Yılmaz’dan hayranlarını kahreden haber! “Bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim” dedi sosyal medyadan duyurdu

Henüz 19 yaşında setlerle tanışan Özlem Yılmaz, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak oyunculuğu bıraktığını açıkladı. oyunculuğu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Özlem Yılmaz 15 yıllık oyunculuk kariyerine son verdiğini duyurdu: "Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç.
Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip geliyor gözlerim. Bu esnada aklıma gelen iyi-kötü bin bir anı duygudan duyguya sürüklüyor beni. Anbean gülümseyip, arada bir de tek kaş kaldırıyorum sanki o anları yeniden yaşıyor gibi... Hızla geçen 15 yıllık oyunculuk serüvenime sığmış öyle çok hikaye var ki...