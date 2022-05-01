Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.05.2022 19:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 19:22
    ABONE OL

    YARGI dizisi bugün var mı, yok mu? 1 Mayıs Pazar Yargı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? KANAL D YAYIN AKIŞI!

    Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı her hafta Pazar akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen diziyi saatinde ekranda göremeyen izleyiciler araştırmalara koyuldu. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam yok mu, neden? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    YARGI dizisi bugün var mı, yok mu?

    Kanal D'nin sıkı takip edilen dizisi Yargı Pazar günü 20:00'de yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Bugün yayınlanmayan Yargı dizisinin neden ekranlarda yer almadığı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam yok mu, neden? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

    YARGI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Yargı dizisi yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. 31. yeni bölüm 8 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

    KANAL D 1 MAYIS YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

        14:00 Şanslı Köpek

        15:45 Çok Güzel Hareketler 2

        16:45 Macera Avcıları Afrika'da

        18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Cehennem

        22:30 Cehennem (Tekrar)

        YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor!

        Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz. Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar bunu kabul eder. Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hava Kuvvetleri’ne mayın avcısı!
        Haberler Magazin YARGI dizisi bugün var mı, yok mu? 1 Mayıs Pazar Yargı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? KANAL D YAYIN AKIŞI!
            SON DAKİKA