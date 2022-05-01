YARGI dizisi bugün var mı, yok mu? 1 Mayıs Pazar Yargı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? KANAL D YAYIN AKIŞI!

Kanal D'nin sıkı takip edilen dizisi Yargı Pazar günü 20:00'de yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Bugün yayınlanmayan Yargı dizisinin neden ekranlarda yer almadığı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam yok mu, neden? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
YARGI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yargı dizisi yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. 31. yeni bölüm 8 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.
KANAL D 1 MAYIS YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim