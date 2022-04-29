MFÖ Özkan Uğur'un hastalığı ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu. 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi.

MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle beyazperdede ilk defa görünmüş oluyordu.

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı. Aktör olarak adından başarıyla söz ettiren Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu.

1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını seslendirdi.

1999 yılında yönetmenliğini Eşkıya filmini de çekmiş olan Yavuz Turgul'un yaptığı uzun soluklu TV dizisi İkinci Bahar'da Şecaattin rolünü büyük başarıyla canlandırdı. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan Uğur'un, müzikal ve teatral anlamda sahip olduğu yetenekleri büyük takdir topladı.