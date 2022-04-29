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    • Magazin
    • 30.04.2022 14:22
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    • 30.04.2022 14:22
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    MFÖ Özkan Uğur'un hastalığı ne? Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? MFÖ Özkan Uğur'un hastalığı ne? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MFÖ grubunun solisti olan Özkan Uğur ile ilgili hem sanat camiasını hem de sevdiklerini üzen olumsuz bir haber geldi ve eski hastalığının nüksettiğini duyurdu. Peki şu an sağlık durumu nasıl?

    takvim.com.tr
    MFÖ Özkan Uğur’un hastalığı ne?

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Ünlü isimden hayranlarını üzecek haber geldi ve eski hastalığının yeniden nüksettiği öğrenilince hemen şu anki sağlığına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Bir yandan da daha önce yaşadığı hastalığın ne olduğunu bilmeyenler ve hayatına dair bilgileri merak edenler MFÖ Özkan Uğur'un hastalığı ne? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorularına yanıt arıyor.

    ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    68 yaşındaki Uğur, açıklamasında; "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

    ÖZKAN UĞUR'UN HASTALIĞI NE?

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım.

        ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

        Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 (68 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

        Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

        Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu. 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi.

        MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle beyazperdede ilk defa görünmüş oluyordu.

        1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı. Aktör olarak adından başarıyla söz ettiren Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu.

        1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını seslendirdi.

        1999 yılında yönetmenliğini Eşkıya filmini de çekmiş olan Yavuz Turgul'un yaptığı uzun soluklu TV dizisi İkinci Bahar'da Şecaattin rolünü büyük başarıyla canlandırdı. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan Uğur'un, müzikal ve teatral anlamda sahip olduğu yetenekleri büyük takdir topladı.

        2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal'la başrolleri paylaştığı Yeter Anne isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti.

        Alacakaranlık, Cennet Mahallesi ve İstanbul Şahidimdir isimli yapımlarda oynadıktan sonra 2004'te Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturup gişe rekoru kırdığı filmi G.O.R.A.'da Garavel karakterini yine büyük başarıyla canlandırdı. G.O.R.A.'nın soundtrack'i için yaptığı "Olduramadım" isimli şarkıyla ilk solo çıkışını gerçekleştirdi.

        2006'da "Kısık Ateşte 15 Dakika" isimli TV dizisinde Fazıl karakterini canlandırdı.

        1989 yılından beri Aysun Aslan'la evli olan sanatçı halen, grubu MFÖ'yle müzik çalışmalarını sürdürmektedir. Özkan Uğur bas gitar yanında perküsyon da çalmakta.

        Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8'de 29 Eylül 2014 tarihinde başlayan 4. Sezon "O Ses Türkiye" adlı yarışma programında; yeni jüri üyeleri ise Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Athena Gökhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz ve Ebru Gündeş oldu. Mazhar Alanson ve Özkan Uğur aynı koltukta yer alacak ve tek oy hakkına sahip olacak.

        2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Şirincan Çakıroğlu, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
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