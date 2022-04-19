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    • Magazin
    • 20.04.2022 09:12
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    • 20.04.2022 09:13
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    Christiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ronaldo'nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü?

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından kötü haberi duyurdu. Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı, şoke eden haberi takipçileriyle paylaştı. Cristiano Ronaldo, yeni doğan bebeğinin vefat ettiğini açıkladı. Peki, Ronaldo'nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü? Christiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

    takvim.com.tr
    Ronaldo’nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü?

    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, oğullarının hayatını kaybettiğini paylaştı. Çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu acı haberin ardından arama motorlarında, "Christiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ronaldo'nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler...

    4 ÇOCUKLARI VARDI
    3'ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Georgina Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacaktı.

    SOSYAL MEDYADA FENOMEN
    Georgina Rodriguez modelliğin yanı sıra influencer'lık da yapıyor. Netflix geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın, "Ben, Georgina" isimli belgeselini yayınlamıştı.

    Portekizli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bu, bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize şu an güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" notunu düştü.

    Cristiano Ronaldo, 28 Ekim 2021'de Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak Georgina Rodriguez'den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.

    2010 senesinde ilk kez baba olan Cristiano Ronaldo'nun 5 çocuğu bulunuyor. Portekizli yıldızın 3 çocuğu taşıyıcı anneden dünyaya geldi. Georgina Rodriguez'den Alana Martina adında bir kızı olan Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının 3'ü kız, 2'si erkek.

        EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR ARASINDA
        Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de en çok kazanan futbolcular arasında. Portekizli yıldız haftalık 375 bin Pound yıllık ise 20 milyon Pound kazanıyor.

        750 BİN POUND BONUS
        Manchester United'da 20 gol barajını geçen Cristiano Ronaldo, 750 bin poundu cebine koydu. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, hat-trick için ise 100 bin pound daha kazandı.

        Cristiano Ronaldo'nun attığı gol başına Manchester United'dan 100 bin pound kazanacağı belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 37 yaşındaki Ronaldo'nun sezonu takımın en golcü ismi olarak tamamlaması durumunda kazancının 1 milyon pounda yaklaşacağı belirtildi.
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        Haberler Magazin Christiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ronaldo'nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü?
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