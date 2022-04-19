Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, oğullarının hayatını kaybettiğini paylaştı. Çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu acı haberin ardından arama motorlarında, "Christiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ronaldo'nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler...
4 ÇOCUKLARI VARDI
3'ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Georgina Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacaktı.
SOSYAL MEDYADA FENOMEN
Georgina Rodriguez modelliğin yanı sıra influencer'lık da yapıyor. Netflix geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın, "Ben, Georgina" isimli belgeselini yayınlamıştı.
Portekizli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bu, bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize şu an güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" notunu düştü.
Cristiano Ronaldo, 28 Ekim 2021'de Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak Georgina Rodriguez'den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.
2010 senesinde ilk kez baba olan Cristiano Ronaldo'nun 5 çocuğu bulunuyor. Portekizli yıldızın 3 çocuğu taşıyıcı anneden dünyaya geldi. Georgina Rodriguez'den Alana Martina adında bir kızı olan Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının 3'ü kız, 2'si erkek.