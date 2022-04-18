Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: "Setin muhtarı gibiyim!"

Dizideki rol arkadaşı Burak Özçivit ile çok iyi arkadaş olduklarını da dile getiren oyuncu, "Güzel bir ilişkimiz var. Başka türlüsü olmaz zaten. Buz gibi davrandığın birine gidip 'Gardaşım' diyemezsin samimi bir şekilde. Birbirimizi çok iyi biliriz. Birlikte oynamak da çok keyifli oluyor" dedi.
Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kuruluş Osman nasıl gidiyor?
Yoğun. Herhangi bir dizide oynayan herhangi bir oyuncunun ilk cevabı bu olur: Yoğun. Çünkü kısa zamanda uzun soluklu bölümleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük fedakârlıklar ve çabayla gerçekleşiyor bu. Tempolu ve yoğun bir yaşamımız var.
Kuruluş Osman nasıl gidiyor? Uzun soluklu bir iş. Tıkandığınız, bir loopa/çıkmaza girdiğiniz oluyor mu? Tükenmişlik sendromu yaşayanları duyuyoruz ya, sizin de başınıza geldi mi?
Bizde çok fazla oyuncu, geniş kadrolu bir cast var. Dolayısıyla hikâyeler herkese zaman zaman dönüyor. O yüzden sıkılmıyorum, tıkanmıyorum. Tarihsel bir süreci de anlattığımız için sürekli bir yenilik söz konusu oluyor. 3 sezon önceki Gündüz Bey ile şimdiki Gündüz Bey arasında yaş farkı, tavır farkı, görüntü farkı, olgunluk farkı var. Bunu kurmaya çalışıyorum. Bunu kurmaya çalışmak da çok eğlenceli benim için. Rolü ağırlaştırmak farklı bir deneyim. Saçına beyaz atmakla olgunluk sağlanmıyor sadece. Bu da bir süreç. Yeni düşmanlar, yeni savaşlar, yeni olaylar oluşuyor. Kaleler fethediliyor, yeni oyuncular giriyor çıkıyor. Bu yüzden hiç sıkılmıyorum. Tempolu olduğu için bazı zamanlar yoruluyor insan sadece, o kadar.
"Kuruluş Osman setinin muhtarı gibiyim"
Set nasıl bir set? Dönem işi çekmenin zorluğu yüksek. Sinirler gerilir mi? Oyuncu arkadaşlarınızdan nasıl bahsedersiniz?
Ben mahallenin muhtarı gibiyim. Ben bir kere kendimi ev sahibi hissediyorum. Bundan da onur duyuyorum. Yeni oyuncular gelir, yanlarına giderim. Karşılarım onları. Dili, oynayış biçimi farklı bir proje. Her gelen oyuncu adaptasyon süreci yaşar. Ben de bu yüzden gelen yeni arkadaşları karşılarım, onlara anlatırım, onlarla dertleşirim, sohbet ederim. Sorularına yanıt veririm. Bundan çok memnun olurlar onlar da. Kuruluş Osman dizisinin muhtarı gibiyim diyebilirim. Bir şeye kızsam da beni o kadar iyi tanırlar ki orta yolu buluruz. Aynı şekilde ben de onları çok iyi bilirim, tanırım. Hani hep derler ya sette "Aile gibiyiz" diye. Biz gerçekten öyleyiz. Bunu bir tek ben söyleyebilirim
Dizide sürekli bir oyuncu sirkülasyonunun olması seyirciyi zorlamıyor mu sizce?
Zorlanmaları güzel olan bence. 2 bölüm izlemeseler "Neler oluyor?" demeleri lazım.
"Burak Özçivit ile çok eğleniyoruz"
Burak Özçivit ile ilişkiniz nasıl? Nasıl bir diyalog var aranızda?
İyi arkadaşız. Bir kere çok eğlenebiliyoruz, gülebiliyoruz. Ömrümüz platoda geçiyor. Çekimlerin yüzde 80'i platoda gerçekleşiyor. Hepimizin aynı ortamda uzun saatler geçirmesi iletişimi hep sıcak tutuyor. Burak ile de öyle bir iletişimimiz var. Dertleşiriz de güleriz de. Güzel bir ilişkimiz var. Başka türlüsü olmaz zaten. Buz gibi davrandığın birine gidip "Gardaşım" diyemezsin zaten samimi bir şekilde. O sahte durur, seyirciye de geçer.
"Kılıç kazası geçirdim, diyorum; Olur öyle şeyler, diyorlar!"
Böyle kılıçların konuştuğu, aksiyon dolu bir projede ister istemez kazalar yaşanıyor. Sizin de bir tweetinizi görmüştüm "Kılıç kazası geçirdim diyorum, olur öyle şeyler ya diyorlar" yazmışsınız.
En son elim kesildi. Sardılar ettiler. Ben bir de nazlı bir tipimdir. Sürekli ilgilenilmesini isterim. Arkadaşlara "Sakatlandım kılıç darbesiyle" diyorum. "Olur öyle ya" diyorlar. Yav kılıç kılıç! 250 yıl önce tedavülden kalktı!
Set bitip eve giderken, günümüze döndüğünüzde yabancılık yaşıyor musunuz?
Hiç yaşamıyorum. O kadar rutine bindi ki benim için. Kostümü çıkardığım andan itibaren Emre'yim. Zaten böyle bir şey yaşanmamalı bence. Bu profesyonel bir iş. Çok duygusal anlarda 1-2 dakika kendine gelmek için zaman ayırırsın. Ama onun dışında bence gerçek hayata yabancılaşmak diye bir şey olmamalı. Geçen gün günlük kıyafetimle sete gidip ekip arkadaşlarımla sohbet etmeye başladım. Uzun süredir beni Gündüz Bey kostümüyle gördükleri için şaşırdılar. "Sen gençmişsin ya aslında" dediler.