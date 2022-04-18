Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: "Setin muhtarı gibiyim!"

Dizideki rol arkadaşı Burak Özçivit ile çok iyi arkadaş olduklarını da dile getiren oyuncu, "Güzel bir ilişkimiz var. Başka türlüsü olmaz zaten. Buz gibi davrandığın birine gidip 'Gardaşım' diyemezsin samimi bir şekilde. Birbirimizi çok iyi biliriz. Birlikte oynamak da çok keyifli oluyor" dedi.

Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kuruluş Osman nasıl gidiyor?

Yoğun. Herhangi bir dizide oynayan herhangi bir oyuncunun ilk cevabı bu olur: Yoğun. Çünkü kısa zamanda uzun soluklu bölümleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük fedakârlıklar ve çabayla gerçekleşiyor bu. Tempolu ve yoğun bir yaşamımız var.

Kuruluş Osman nasıl gidiyor? Uzun soluklu bir iş. Tıkandığınız, bir loopa/çıkmaza girdiğiniz oluyor mu? Tükenmişlik sendromu yaşayanları duyuyoruz ya, sizin de başınıza geldi mi?

Bizde çok fazla oyuncu, geniş kadrolu bir cast var. Dolayısıyla hikâyeler herkese zaman zaman dönüyor. O yüzden sıkılmıyorum, tıkanmıyorum. Tarihsel bir süreci de anlattığımız için sürekli bir yenilik söz konusu oluyor. 3 sezon önceki Gündüz Bey ile şimdiki Gündüz Bey arasında yaş farkı, tavır farkı, görüntü farkı, olgunluk farkı var. Bunu kurmaya çalışıyorum. Bunu kurmaya çalışmak da çok eğlenceli benim için. Rolü ağırlaştırmak farklı bir deneyim. Saçına beyaz atmakla olgunluk sağlanmıyor sadece. Bu da bir süreç. Yeni düşmanlar, yeni savaşlar, yeni olaylar oluşuyor. Kaleler fethediliyor, yeni oyuncular giriyor çıkıyor. Bu yüzden hiç sıkılmıyorum. Tempolu olduğu için bazı zamanlar yoruluyor insan sadece, o kadar.

"Kuruluş Osman setinin muhtarı gibiyim"

Set nasıl bir set? Dönem işi çekmenin zorluğu yüksek. Sinirler gerilir mi? Oyuncu arkadaşlarınızdan nasıl bahsedersiniz?

Ben mahallenin muhtarı gibiyim. Ben bir kere kendimi ev sahibi hissediyorum. Bundan da onur duyuyorum. Yeni oyuncular gelir, yanlarına giderim. Karşılarım onları. Dili, oynayış biçimi farklı bir proje. Her gelen oyuncu adaptasyon süreci yaşar. Ben de bu yüzden gelen yeni arkadaşları karşılarım, onlara anlatırım, onlarla dertleşirim, sohbet ederim. Sorularına yanıt veririm. Bundan çok memnun olurlar onlar da. Kuruluş Osman dizisinin muhtarı gibiyim diyebilirim. Bir şeye kızsam da beni o kadar iyi tanırlar ki orta yolu buluruz. Aynı şekilde ben de onları çok iyi bilirim, tanırım. Hani hep derler ya sette "Aile gibiyiz" diye. Biz gerçekten öyleyiz. Bunu bir tek ben söyleyebilirim

Dizide sürekli bir oyuncu sirkülasyonunun olması seyirciyi zorlamıyor mu sizce?

Zorlanmaları güzel olan bence. 2 bölüm izlemeseler "Neler oluyor?" demeleri lazım.