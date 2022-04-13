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    • Magazin
    • 13.04.2022 09:10
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    • 13.04.2022 09:10
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    Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!

    TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Bugün yapılan SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıktı. Peki 12 Nisan 2022 Salı Survivor kim elendi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    12 Nisan Salı Survivor’da kim elendi? Barış, Gizem, Parviz, Ayşe

    TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı yani dün yapılan eleme konseyinin ardından belli oldu. Dördüncü dokulmazlık oyununu gönüllülerin kaybetmesiyle eleme potasına giren son isim Ayşe oldu.Peki 12 Nisan 2022 Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? İşte merak edilenler!

    Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi?

    Salı akşamı Survivor All Star'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe amacıyla pazartesi günü oluşturulan oylama neticeleri açıklandı. Rakiplerinden daha az oy alan yarışmacı Gizem oldu. Ünlüler takımına yedeklerden gelen ve kısa sürede performansı ile ilgi çeken Gizem elendiği amacıyla üzgün olduğunu söyledi.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyunuyla birlikte Survivor'da eleme adayı çıkaracak son takım da netleşti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununda kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Best Of'un (En iyiler) sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.



        HİKMET-ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

        Erkekler mücadelesi sırasında karşı karşıya gelen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Oynanan oyunun ardından Hikmet'in elindeki topu fırlatmasıyla top Atakan'ın kafasına geldi. Atakan ise bu duruma sert tepki gösterdi. Hikmet'in özür dilemesine rağmen ikili arasında gerginlik yaşandı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı.

        DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
        Kadınlar ve erkeklerin 1-1 eşitlenmesi sonrası en iyiler mücadelesine yapıldı. Yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. İlk üç oyunu kaybeden ünlüler, bu hafta ilk kez bir dokunulmazlık kazanmış oldu.

        Ardından yapılan ada konseyinde gönüllüler takımı bir arkadaşlarını eleme potasına yolladı. Kapalı oylama sonrası Ayşe ve Yağmur'un isimleri eşit sayıda çıkınca, açık oylama yapıldı.


        HAFTANIN SON ELEME ADAYI
        Gönüllüler takımındaki altı kişi tarafından söylenen Ayşe, hem haftanın yokluk adasına giden son ismi hem de eleme potasına giren ikinci kadın yarışmacısı oldu.

        Potaya giden Ayşe, arkadaşlarına kızmadığını; buranın Survivor olduğunu ve her şeyin yaşanabileceğini söyledi. Yaşadığı düşüşün haftalık olduğunu söyleyen Ayşe, motivasyon sıkıntısı nedeniyle bu problemi yaşadığını ifade etti.



        AYŞE'NİN GÖZYAŞLARI
        Öte yandan geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçiren Ayşe Yüksel bu yıl katıldığı Survivor'da istediği performansa ulaşamadı. Gerek eşleşmelerde seçim yapamaması, gerek oyun dışı kalması; önceki gün Ayşe Yüksel'i üzüntüye boğdu. Oyun alanında gözyaşlarına boğulan Ayşe'ye takım arkadaşları destek oldu.

        ELEME POTASINA GİREN İSİMLER
        Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda beş oy ile Parviz oldu. Parviz, 24 saat tek başına kalacağı yokluk adasına gitti.

        Dördüncü dokulmazlık oyununu gönüllülerin kaybetmesiyle eleme potasına giren son isim Ayşe oldu.
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        Haberler Magazin Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!
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