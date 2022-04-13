Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!

TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı yani dün yapılan eleme konseyinin ardından belli oldu. Dördüncü dokulmazlık oyununu gönüllülerin kaybetmesiyle eleme potasına giren son isim Ayşe oldu.Peki 12 Nisan 2022 Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? İşte merak edilenler!
Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi?
Salı akşamı Survivor All Star'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe amacıyla pazartesi günü oluşturulan oylama neticeleri açıklandı. Rakiplerinden daha az oy alan yarışmacı Gizem oldu. Ünlüler takımına yedeklerden gelen ve kısa sürede performansı ile ilgi çeken Gizem elendiği amacıyla üzgün olduğunu söyledi.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyunuyla birlikte Survivor'da eleme adayı çıkaracak son takım da netleşti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununda kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Best Of'un (En iyiler) sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.