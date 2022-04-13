Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!





HİKMET-ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ



Erkekler mücadelesi sırasında karşı karşıya gelen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Oynanan oyunun ardından Hikmet'in elindeki topu fırlatmasıyla top Atakan'ın kafasına geldi. Atakan ise bu duruma sert tepki gösterdi. Hikmet'in özür dilemesine rağmen ikili arasında gerginlik yaşandı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Kadınlar ve erkeklerin 1-1 eşitlenmesi sonrası en iyiler mücadelesine yapıldı. Yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. İlk üç oyunu kaybeden ünlüler, bu hafta ilk kez bir dokunulmazlık kazanmış oldu.

Ardından yapılan ada konseyinde gönüllüler takımı bir arkadaşlarını eleme potasına yolladı. Kapalı oylama sonrası Ayşe ve Yağmur'un isimleri eşit sayıda çıkınca, açık oylama yapıldı.



HAFTANIN SON ELEME ADAYI

Gönüllüler takımındaki altı kişi tarafından söylenen Ayşe, hem haftanın yokluk adasına giden son ismi hem de eleme potasına giren ikinci kadın yarışmacısı oldu.

Potaya giden Ayşe, arkadaşlarına kızmadığını; buranın Survivor olduğunu ve her şeyin yaşanabileceğini söyledi. Yaşadığı düşüşün haftalık olduğunu söyleyen Ayşe, motivasyon sıkıntısı nedeniyle bu problemi yaşadığını ifade etti.