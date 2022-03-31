Survivor Yokluk Adası nedir? 📺Survivor All Star Yokluk Adası ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kuralları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Acun Ilıcalı fenomen yarışma Survivor All Star'ın yeni kuralı Yokluk Adası hakkında önemli bilgiler paylaşırken hem yarışmacılar hem de izleyiciler oldukça meraklandı. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?
30 Mart Salı akşamı Survivor 2022 All Star yarışmasının ada konseyi bölümünde Acun Ilıcalı, yeni bir uygulamadan söz etti. Ilıcalı, yokluk adasını devreye sokacaklarını ifade etti.
Acun Ilıcalı, yeni sistem olan yokluk adasını şu sözlerle açıkladı; '' Bu haftadan itibaren aday olan isimler bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası.
SURVİVOR YOKLUK ADASI KURALLARI NELER?
Bu seferki adada yarışmacı 24 saat kalacak, tek başına kalacak, başka kimse olmayacak. Teknik ekipten hiçkimse yok. Eviniz olmayacak, battaniye olacak. Bir battaniye, siz, küçük bir tahta parçası...
Güvenlik kamerası olacak. Kimseyle iletişim, ropörtaj yok. Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa, yarışmacılar 24. saatte takıma kavuşacaklar.
Bir avuç pirinç limitsiz su olacak. Günün belli zamanında belli işaretle konuşma yapılacak. Sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir şekilde insan göremeyeceksiniz. Gece de yalnız başınıza, evsiz bir ortamda yaşayacaksınız. Son döneme doğru uygulama bitecek.
Öte yandan dokunulmazlık sisteminde de değişikliğe gidildiğini belirten Ilıcalı, ''Dokunulmazlık sayısı 4 olacak, yani birinci olan aday isi söylemeyecek. Dört dokunulmazlık 4 aday. '' dedi.