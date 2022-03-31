Survivor Yokluk Adası nedir? 📺Survivor All Star Yokluk Adası ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, kuralları neler?

SURVİVOR YOKLUK ADASI KURALLARI NELER?

Bu seferki adada yarışmacı 24 saat kalacak, tek başına kalacak, başka kimse olmayacak. Teknik ekipten hiçkimse yok. Eviniz olmayacak, battaniye olacak. Bir battaniye, siz, küçük bir tahta parçası...

Güvenlik kamerası olacak. Kimseyle iletişim, ropörtaj yok. Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa, yarışmacılar 24. saatte takıma kavuşacaklar.

Bir avuç pirinç limitsiz su olacak. Günün belli zamanında belli işaretle konuşma yapılacak. Sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir şekilde insan göremeyeceksiniz. Gece de yalnız başınıza, evsiz bir ortamda yaşayacaksınız. Son döneme doğru uygulama bitecek.

Öte yandan dokunulmazlık sisteminde de değişikliğe gidildiğini belirten Ilıcalı, ''Dokunulmazlık sayısı 4 olacak, yani birinci olan aday isi söylemeyecek. Dört dokunulmazlık 4 aday. '' dedi.