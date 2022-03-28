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    • Magazin
    • 29.03.2022 01:53
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    • 29.03.2022 01:55
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    Yıllar önce Hande Ataizi’ne tokat atmıştı! Sevda Demirel’den Oscar’daki olay sonrası Will Smith paylaşımı gecikmedi! Gören şaştı kaldı

    Sevda Demirel, sunuculuğunu Hande Ataizi ile Cem Davran’in üstlendiği programa yıllar önce konuk olmuş ve ekranların en unutulmayan olaylarından birine imza atmıştı. ‘Ne dedin sen?’ diyerek Hande Ataizi’ne tokat atan Demirel, yıllarca konuşulmuştu. Benzer bir olay dün akşam Oscar töreninde yaşandı. Oscar töreninde Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu ve sahneye çıkıp tokat attı. O anların gündem olmasının ardından Sevda Demirel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

    Will Smith paylaşımı dikkat çekti

    Oscar'da Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu.

    Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı tokat attı.

    Gündem olan görüntülerin ardından Türk takipçilerin aklına Sevda Demirel'in zamanında Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen?" diyerek vurması geldi. Türk takipçilerin Sevda Demirel paylaşımları sosyal medyayada gündem olunca ünlü isim de tepkisiz kalmadı.

        Sevda Demirel önce o anların üstüne kendi sesinin dublaj yapılmasıyla eğlendi ve bir videoyu paylaştı. Ardından ise "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı da şiddetin espri konusu olmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek hem konuyu gündeme getirenlere hem de Sevda Demirel'e tepki gösterdi.

        NE OLMUŞTU?
        Cem Davran ile Hande Ataizi'nin sunduğu 'İki Kere Kiki' adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk olmuştu. Programda, Arto'nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.

            Ataizi, "Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı" deyince, Demirel de, "Ne dedin sen! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı." diyerek, Hande Ataizi'ne tokat atmıştı.
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            Haberler Magazin Yıllar önce Hande Ataizi’ne tokat atmıştı! Sevda Demirel’den Oscar’daki olay sonrası Will Smith paylaşımı gecikmedi! Gören şaştı kaldı
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