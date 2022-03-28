Yıllar önce Hande Ataizi’ne tokat atmıştı! Sevda Demirel’den Oscar’daki olay sonrası Will Smith paylaşımı gecikmedi! Gören şaştı kaldı

Ataizi, "Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı" deyince, Demirel de, "Ne dedin sen! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı." diyerek, Hande Ataizi'ne tokat atmıştı.