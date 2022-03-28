Yıllar önce Hande Ataizi’ne tokat atmıştı! Sevda Demirel’den Oscar’daki olay sonrası Will Smith paylaşımı gecikmedi! Gören şaştı kaldı

Oscar'da Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu.
Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı tokat attı.
Gündem olan görüntülerin ardından Türk takipçilerin aklına Sevda Demirel'in zamanında Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen?" diyerek vurması geldi. Türk takipçilerin Sevda Demirel paylaşımları sosyal medyayada gündem olunca ünlü isim de tepkisiz kalmadı.