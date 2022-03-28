Yasemin Sakallıoğlu Amsterdam’ı kahkahaya boğdu!

Türk komedi dünyasının yükselen yıldızı Yasemin Sakallıoğlu, gösterisine hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinde yoğun bir tempoyla devam ediyor. Türkiye'den sonra başarısını yurt dışına taşıyan Yasemin Sakallıoğlu, önceki gece Amsterdam'da sevenleriyle buluştu.