Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi öldü mü, ne oldu, hastalığı var mı? Erkan Kaledibi kaç yaşındaydı, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile adından sıklıkla söz ettiren Erkan Kaledibi'nin hayatını kaybettiği haberleri gündemde şoke etkisi yarattı ve hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte yaşananlar...
ERKAN KALEDİBİ NEDEN ÖLDÜ?
Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kaledibi'nin babası oğlunun evine geldiğinde, genç oyuncunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemelerde doğalgaza bağlı ocağın açık olduğu belirlenirken, olay sırasında genç oyuncunun eşinin ailesinin yanına misafirliğe gittiği kaydedildi.
ERKAN KALEDİBİ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
1990 yılında dünyaya gelen Erkan Kaledibi, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Kamera Önü Oyunculuk ve Tiyatro Eğitimi aldı.
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