Erkan Kaledibi kimdir? Erkan Kaledibi öldü mü, ne oldu, hastalığı var mı? Erkan Kaledibi kaç yaşındaydı, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile adından sıklıkla söz ettiren Erkan Kaledibi'nin hayatını kaybettiği haberleri gündemde şoke etkisi yarattı ve hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte yaşananlar...