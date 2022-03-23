Yakışıklı oyuncuya yol göründü! 😱Gönül Dağı’ndan kötü haber geldi, bu son ona hiç yakışmadı! 😭Gidişi izleyiciyi gözyaşlarına boğacak

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı 56. Yeni bölümü ile Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

DOKTOR KENAN KİMDİR?

Serkan Kuru verdiği bir röportajında Kenan karakterini şu şekilde anlatıyor:

"Kenan soğukkanlı bir insan, mantığıyla hareket ediyor. Onda asla duygulara yer yok... Fakat Gedelli'nin havasından, suyundan mıdır? Ya da tanıştığı insanların ona karşı olan davranışlarından mıdır? Bilinmez Kenan'ın da kalbi yumuşayacak... Babası da kendisi gibi doktor olan Kenan, ailenin tek çocuğudur, ailesi tarafından büyük bir hassasiyetle büyütülmüştür. Her açıdan donanımlı olan Kenan'ın içinde çocukluğundan beri anlam veremediği bir boşluk ve kaynağını bir türlü bilemediği rüyaları vardır. Birçok kez alanında uzman hekim arkadaşlarıyla bu konuları konuşmuş fakat çözüm bulamamıştır.

Ta ki bir gün babası vefat edip de geride bir sürü gizem bırakana kadar... Babasının her zaman gizemli halleri olmuştur ama Kenan için o son gün, o son an hepsinden farklıdır. Babası bir şey demek istemiş, bir vicdan azabı içerisinde ona bir şeyler anlatmaya çalışmıştır. Kenan o günden sonra araştırmaya başlamış ve doktor olmasının da verdiği imkanlarla babasının anlatmaya çalıştığı gerçeklerle yüzleşmeye başlamıştır. Bu gerçekler onu Gedelli'ye getirecek ve olaylar ilginç bir şekilde gelişecek. Hep birlikte izleyeceğiz. "