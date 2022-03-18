Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? Oynadığı diziler...

YAŞ FARKINI UMURSAMIYOR

Cem Yılmaz daha önce, bir muhabirin "İbrahim Selim'in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında" sorusuna "Sen nüfus müdürlüğünden misin?" diye karşılık vermişti.