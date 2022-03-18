Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? Oynadığı diziler...

Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut hakkında aramalar hız kazandı. Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor. Bu gelişmelerle birlikte Rğya Demirbulut hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler!
Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle magazinin gündeminde.
Daha önce Defne Samyeli'den olaylı bir şekilde ayrılan ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz bu kez, son dizisi Erşan Kuneri'de rol verdiği 27 yaşındaki Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı.
48 yaşındaki Cem Yılmaz'ın, sevgilisiyle aynı evi paylaştığı magazin haberlerine yansıdı.
YAŞ FARKINI UMURSAMIYOR
Cem Yılmaz daha önce, bir muhabirin "İbrahim Selim'in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında" sorusuna "Sen nüfus müdürlüğünden misin?" diye karşılık vermişti.