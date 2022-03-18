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    • Magazin
    • 18.03.2022 16:55
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    • 18.03.2022 16:55
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    Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? Oynadığı diziler...

    Cem Yılmaz, yeni projesi “Erşan Kuneri”de rol alan 27 yaşındaki genç oyuncu Rüya Demirbulut’la birlikte görüntülendi. Son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz bu kez gönlünü Rüya Demirbulut'a kaptırdı. 48 yaşındaki Cem Yılmaz'ın, sevgilisiyle aynı evi paylaştığı magazin haberlerine yansıdı. Peki, Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz’ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne?

    Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut hakkında aramalar hız kazandı. Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor. Bu gelişmelerle birlikte Rğya Demirbulut hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler!

    Cem Yılmaz yeni sevgilisiyle magazinin gündeminde.

    Daha önce Defne Samyeli'den olaylı bir şekilde ayrılan ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz bu kez, son dizisi Erşan Kuneri'de rol verdiği 27 yaşındaki Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başladı.

    48 yaşındaki Cem Yılmaz'ın, sevgilisiyle aynı evi paylaştığı magazin haberlerine yansıdı.

    YAŞ FARKINI UMURSAMIYOR

    Cem Yılmaz daha önce, bir muhabirin "İbrahim Selim'in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında" sorusuna "Sen nüfus müdürlüğünden misin?" diye karşılık vermişti.

        RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

        Tam adı Rüya Helin Demirbulut olan güzel oyuncu 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı. Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür.

        2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, ayrıca Ozan Güven ile beraber 'Taxim' oyununda da rol alıyor.
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        Haberler Magazin Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Rüya Demirbulut nereli, mesleği ne? Oynadığı diziler...
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