Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix Pera Palas 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

PERA PALAS'TA GECE YARISI 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Pera Palas 1. sezon 1. bölüm: Pera Palas Oteli'nin tarihini araştırmakla görevlendirilen gazeteci Esra, gizemli bir şekilde 1919 yılına gider ve tesadüfen korkunç bir plandan haberdar olur.

Pera Palas 1. sezon 2. bölüm: Peride'nin yerine geçen Esra, onun amacını gerçekleştirerek tarihin akışını düzeltmek için işe koyulur. Bu arada peşindeki Halit'i savuşturmanın bir yolunu bulmalıdır..

Pera Palas 1. sezon 3. bölüm: Peride'nin günlüğünde yazanları Esra'ya anlatan Ahmet, otelin sırlarını öğrenmek için Dimitri'yi bulmalıdır. Fahrettin ise George'un hain planlarını Esra'ya açıklar.

Pera Palas 1. sezon 4. bölüm: Dimitri, Ahmet'i tuzağa düşürür. Esra suikast planını öğrenebilmek için bir dümen çevirir ve Mustafa Kemal'i uyarır. Fakat George, Esra'yı canevinden vurur.