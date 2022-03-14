Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix Pera Palas 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son günlerde gündemde yoğun ilgi gören ve çok konuşulan diziler arasında yer alan ve Netflix'te yayınlanan ilk sezonu ile ilgiyle izlenen Pera Palas 2. sezon ekranlara ne zaman gelecek?
PERA PALAS 2. SEZON NE ZAMAN?
Netflix tarafından Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon açıklaması henüz gelmedi. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.
PERA PALAS'TA GECE YARISI 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Pera Palas 1. sezon 1. bölüm: Pera Palas Oteli'nin tarihini araştırmakla görevlendirilen gazeteci Esra, gizemli bir şekilde 1919 yılına gider ve tesadüfen korkunç bir plandan haberdar olur.
Pera Palas 1. sezon 2. bölüm: Peride'nin yerine geçen Esra, onun amacını gerçekleştirerek tarihin akışını düzeltmek için işe koyulur. Bu arada peşindeki Halit'i savuşturmanın bir yolunu bulmalıdır..
Pera Palas 1. sezon 3. bölüm: Peride'nin günlüğünde yazanları Esra'ya anlatan Ahmet, otelin sırlarını öğrenmek için Dimitri'yi bulmalıdır. Fahrettin ise George'un hain planlarını Esra'ya açıklar.
Pera Palas 1. sezon 4. bölüm: Dimitri, Ahmet'i tuzağa düşürür. Esra suikast planını öğrenebilmek için bir dümen çevirir ve Mustafa Kemal'i uyarır. Fakat George, Esra'yı canevinden vurur.