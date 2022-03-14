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    • Magazin
    • 14.03.2022 18:01
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    • 14.03.2022 18:01
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    Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix Pera Palas 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

    Dizi ve film severler tarafından Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen dizinin ikinci sezon araştırmaları hız kazandı. Başrollerinde Hazal Kaya ve daha pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı diziyle ilgili son gelişmeler neler? Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix Pera Palas 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

    takvim.com.tr
    Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı?

    Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix Pera Palas 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Son günlerde gündemde yoğun ilgi gören ve çok konuşulan diziler arasında yer alan ve Netflix'te yayınlanan ilk sezonu ile ilgiyle izlenen Pera Palas 2. sezon ekranlara ne zaman gelecek?

    PERA PALAS 2. SEZON NE ZAMAN?

    Netflix tarafından Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon açıklaması henüz gelmedi. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.

    PERA PALAS'TA GECE YARISI 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    Pera Palas 1. sezon 1. bölüm: Pera Palas Oteli'nin tarihini araştırmakla görevlendirilen gazeteci Esra, gizemli bir şekilde 1919 yılına gider ve tesadüfen korkunç bir plandan haberdar olur.

    Pera Palas 1. sezon 2. bölüm: Peride'nin yerine geçen Esra, onun amacını gerçekleştirerek tarihin akışını düzeltmek için işe koyulur. Bu arada peşindeki Halit'i savuşturmanın bir yolunu bulmalıdır..

    Pera Palas 1. sezon 3. bölüm: Peride'nin günlüğünde yazanları Esra'ya anlatan Ahmet, otelin sırlarını öğrenmek için Dimitri'yi bulmalıdır. Fahrettin ise George'un hain planlarını Esra'ya açıklar.

    Pera Palas 1. sezon 4. bölüm: Dimitri, Ahmet'i tuzağa düşürür. Esra suikast planını öğrenebilmek için bir dümen çevirir ve Mustafa Kemal'i uyarır. Fakat George, Esra'yı canevinden vurur.

        Pera Palas 1. sezon 5. bölüm: Ahmet, Dimitri'nin gizli hazinesini ele geçirir. George baskıyı arttırırken Esra, Halit'i gizlice izler ve onun gerçek yüzünü görür. Ahmet geçidin tehlikelerini öğrenir.

        Pera Palas 1. sezon 6. bölüm: Halit yaşam mücadelesi verirken Ahmet'in varlığı da tehlikeye girer. Her ikisini de kurtarabilmek için zamanda seyahat eden Esra tanıdık simalarla karşılaşır.

        Pera Palas 1. sezon 7. bölüm: Esra, Dimitri'nin iddiası konusunda Halit'le yüzleşir. Bulunan bir delil sayesinde Peride'nin gerçek katilinin kim olduğu anlaşılır. George, Halit'e tezgâh kurar.

        Pera Palas 1. sezon 8. bölüm: Sonya geçmişi değiştirmenin yolunu bulur. Esra, George'a tuzak kurar ve Reşat'tan yardım ister. Önemli bir görevi yerine getiren Esra tüm sevdikleriyle vedalaşır.

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        Haberler Magazin Pera Palas 2. sezon olacak mı, yayınlanacak mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix Pera Palas 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
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