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    • Magazin
    • 11.03.2022 01:24
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    • 11.03.2022 01:24
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    Biran Damla Yılmaz son anda iptal etti! Aslı Bekiroğlu'nun adını duyunca vazgeçti! İhanet iddialarıyla çok konuşulmuştu...

    Biran Damla Yılmaz son anda iptal etti! Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran'ın, kısa süre sonra Biran Damla Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Kubilay Aka’nın da adının karıştığı ihanet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen bir etkinlik Aslı Bekiroğlu ile Biran Damla Yılmaz'ı karşı karşıya getirdi. Türkiye’nin başarılı 24 kadını podyuma çıktığı etkinlikte yer alması beklenen Biran Damla Yılmaz, Aslı Bekiroğlu’nun orada olduğunu öğrenince son saniye geceye katılmaktan vazgeçti. İşte detaylar...

    Aslı Bekiroğlu’nun adını duyunca vazgeçti!

    İş ve spor dünyasından Türkiye'nin başarılı 24 kadını, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde podyuma çıktı. Defilede ünlü Türk kadın tasarımcıların '1940'lardan Günümüze' konseptinde hazırladığı tasarımların bazıları açık artırma ile satıldı.

    Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği gecede defile sonrası Cem Yılmaz'ın yönettiği açık artırmada her döneme ait bir tasarım satışa sunuldu. Defilede; Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Berfu Yenenler, Burcu Kara, Cansu Tosun, Damla Colbay, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Gökçe Akyıldız, Gülcan Arslan, Gülçin Santırcıoğlu, Hayal Köseoğlu, Hazal Filiz Küçükköse, Hazal Türesan, Hazal Subaşı, Hira Koyuncuoğlu, İlayda Alişan, İrem Helvacıoğlu, Oya Taşanlar, Sedef Avcı, Simay Barlas, Sinem Ünsal, Zeynep Çamcı, Çağla Büyükakçay, Sümeyye Boyacı ve Nurcan Çelik gibi isimler yer aldı.

    SON ANDA VAZGEÇTİ
    Biran Damla Yılmaz'ın da podyuma çıkması bekleniyordu. Ancak defilede Aslı Bekiroğlu'nun da olduğunu öğrenince son saniye geceye katılmaktan vazgeçti.

        Sahneye çıkan Bekiroğlu ise topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Sahneye çıktıktan kısa süre sonra tökezleyen ve düşme tehlikesi atlatan Bekiroğlu, ayakkabılarını çıkartıp sahneye fırlattı, ardından yürüyüş yapmaya devam etti.

        NE OLMUŞTU?
        Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti. Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.

        "ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK"
        Basın mensuplarının ikiliye, "Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz, şimdi el ele geldiniz" demesi üzerine çift; "Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar," yanlış hatırlıyorsunuz" cevabını vermişti.
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        Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz son anda iptal etti! Aslı Bekiroğlu'nun adını duyunca vazgeçti! İhanet iddialarıyla çok konuşulmuştu...
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