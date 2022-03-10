Biran Damla Yılmaz son anda iptal etti! Aslı Bekiroğlu'nun adını duyunca vazgeçti! İhanet iddialarıyla çok konuşulmuştu...

İş ve spor dünyasından Türkiye'nin başarılı 24 kadını, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde podyuma çıktı. Defilede ünlü Türk kadın tasarımcıların '1940'lardan Günümüze' konseptinde hazırladığı tasarımların bazıları açık artırma ile satıldı.
Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği gecede defile sonrası Cem Yılmaz'ın yönettiği açık artırmada her döneme ait bir tasarım satışa sunuldu. Defilede; Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Berfu Yenenler, Burcu Kara, Cansu Tosun, Damla Colbay, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Gökçe Akyıldız, Gülcan Arslan, Gülçin Santırcıoğlu, Hayal Köseoğlu, Hazal Filiz Küçükköse, Hazal Türesan, Hazal Subaşı, Hira Koyuncuoğlu, İlayda Alişan, İrem Helvacıoğlu, Oya Taşanlar, Sedef Avcı, Simay Barlas, Sinem Ünsal, Zeynep Çamcı, Çağla Büyükakçay, Sümeyye Boyacı ve Nurcan Çelik gibi isimler yer aldı.
SON ANDA VAZGEÇTİ
Biran Damla Yılmaz'ın da podyuma çıkması bekleniyordu. Ancak defilede Aslı Bekiroğlu'nun da olduğunu öğrenince son saniye geceye katılmaktan vazgeçti.