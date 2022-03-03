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    • Magazin
    • 03.03.2022 14:20
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    • 03.03.2022 14:35
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    Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı?

    Sanat camiasını yasa boğan bir haber geldi ve Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Pek çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncunun sevenleri bu habere oldukça üzüldü ve yaşamına dair bilgiler de araştırma konusu oldu. Peki üseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı?

    takvim.com.tr
    Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı?

    Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti ve arama motorları üzerinden Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı? sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Kolpaçino, Ezel gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile hayatından söz ettirmeyi başaran Hüseyin Elmalıpınar'ın yaşamına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (51), Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

    Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da doğdu. Ünlü oyuncu,1995 yılında dizi oyunculuğuna başladı. İlk kez Çiçek Taksi dizisinde oynadı. 2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı.

        2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi. Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.
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        Haberler Magazin Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı?
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