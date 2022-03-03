Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı?

Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti ve arama motorları üzerinden Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı? sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Kolpaçino, Ezel gibi dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile hayatından söz ettirmeyi başaran Hüseyin Elmalıpınar'ın yaşamına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (51), Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?
Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 yılında Ankara'da doğdu. Ünlü oyuncu,1995 yılında dizi oyunculuğuna başladı. İlk kez Çiçek Taksi dizisinde oynadı. 2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı.