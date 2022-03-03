Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, hastalığı nedir? Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı?

2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi. Hüseyin Elmalıpınar, 2007 yılında gösterilen Kutsal Damacana filminde küçük bir rol aldı fakat bu filmde unutulmayacak bir repliğe imza attı.