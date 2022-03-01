Survivor'da cinsellik ifşası 'kuytu köşelerde buluşup...' Yenir yutulur sözler değil! Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek meğer...

Survivor'da skandal cinsellik itirafı 'kuytu köşelerde...' Yenir yutulur sözler değil! Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek meğer... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor hakkında Seyhan Soylu'nun ortaya attığı bu iddia yenir yutulur cinsten değil. Survivor'da yarışmacılarında açlıkla sınavı bir yana bazı ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri, bazı dürtülerini nasıl kontrol altına aldıkları hep merak konusuydu. Onlardan biri de Survivor'da cinsellik. Bu konu hakkında Seyhan Soylu'dan gelen iddia ise ağızları açık bıraktı...