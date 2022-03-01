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    • Magazin
    • 02.03.2022 09:57
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    • 02.03.2022 09:58
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    Survivor'da cinsellik ifşası 'kuytu köşelerde buluşup...' Yenir yutulur sözler değil! Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek meğer...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan ve artık bir ekran klasiği haline gelen Survivor 2022 All-Star gerek rekabetle gerekse yarışmacılar arasında yaşananlarla magazin gündeminde kendisine yer buluyor. İzleyicilerin her yeni bölümde ekran başına kilitleyen Survivor hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor malumunuz. Ancak bu diğerlerinden çok başka. Belki de Survivor tarihinin en çok merak edilen konusu hakkında Seyhan Soylu tarafından ortaya atılan iddia yenir yutulur cinsten değil. Konu ise Survivor'da cinsellik...

    Survivor’da skandal cinsellik itirafı

    Survivor'da skandal cinsellik itirafı 'kuytu köşelerde...' Yenir yutulur sözler değil! Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek meğer... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor hakkında Seyhan Soylu'nun ortaya attığı bu iddia yenir yutulur cinsten değil. Survivor'da yarışmacılarında açlıkla sınavı bir yana bazı ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri, bazı dürtülerini nasıl kontrol altına aldıkları hep merak konusuydu. Onlardan biri de Survivor'da cinsellik. Bu konu hakkında Seyhan Soylu'dan gelen iddia ise ağızları açık bıraktı...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bir yanda heyecan parkularda yaşanırken, dışarıda da bir o kadar büyük heyecan yaşanıyor ve yarışma adından bolca söz ettirmeye devam ediyor.

    Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının hem karşılıklı olarak hem de takımların kendi içlerinde ayrı ayrı mücadele verdikleri Survivor 2022 All-Star, sık sık aşk olaylarıyla gündeme geliyor.

        Survivor 2022 zaten büyük bir aşk olayıyla başlamıştı. Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı'nın o dönemki takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayıp, ayrıldıktan sonra eski Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le aşk yaşaması büyük bir skandaldı.

        Bir diğer aşk vukuatı ise Sude Burcu ile Mert Öcal arasında patlak vermişti. Sude Burcu ile Mert Öcal'ın aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ancak ortada bir kriz durum vardı. O da Mert Öcal'ın, yine bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu ile Sude Burcu'yu aynı anda idare etmesiydi.

        Şu an hali hazırda Survivor'da 2 çift bulunurken, Seyhan Soylu'nun Survivor hakkında yaptığı cinsellik açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

            Youtube üzerinden yayınlara devam etme kararı alınan Al Sana Haber programında, Seyhan Soylu'nun TV8'de yayınlanan Survivor All Star'la ilgili yaptığı seks yorumu herkesi şaşırttı.

            Survivor'da yaşanan kavgaları yorumlayan Sisi ve ekibi bir izleyicinin yorumunu da ekrana taşıdı. Bir izleyici, "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı demek ki doyuyorlar" yorumunu yaptı. Seyhan Soylu'nun bu yoruma verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.

            Seyhan Soylu bu yorumun ardından "Yani orada seks oluyor demek istemiş" dedi. Ebru Polat'ın araya girmesinin akabinde kırdığı potu fark eden Sisi, "Aşkın içerisinde seks de var" diyerek yorumunu düzeltti.
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                Haberler Magazin Survivor'da cinsellik ifşası 'kuytu köşelerde buluşup...' Yenir yutulur sözler değil! Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek meğer...
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