Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'a operasyon çekti yepyeni bir dönem! 6 kişi gidiyor All-Star'da yaprak dökümü

Elenen isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre kararı duyunca, "Diyecek çok şey var. Şu an söyleceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim" dedi.