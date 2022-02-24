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    • Magazin
    • 24.02.2022 10:51
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    • 24.02.2022 10:51
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    Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'a operasyon çekti yepyeni bir dönem! 6 kişi gidiyor All-Star'da yaprak dökümü

    Survivor'da önceki akşam yayınlanan ve Yunus Emre Özden'in elendiği konseye, elemeden çok Acun Ilıcalı'nın eleme açıklaması damgasını vurdu. Survivor 2022 All-Star'da gelen yedeklerle beraber nüfus hızla artınca, yarışmanın finalinin ne zaman olacağı merak konusuydu. Survivor'ın en yetkili ismi olan Acun Ilıcalı merak edilen konuya yanıt verdi. Survivor'da zayıf olanın kaybedeceği hızlı eleme dönemi için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

    6 kişi gidiyor All-Star’da döküm

    Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'a operasyon çekti yepyeni bir dönem! 6 kişi gidiyor All-Star'da yaprak dökümü... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 2022 yılında All-Star formatıyla yayın hayatına devam ediyor. Gelen yedeklerle beraber bir anda ada nüfusu kalabalıklaşınca birleşme partisi ve final tarihinin ne zaman olacağı merak edilirken, merak edilen konu hakkında Acun Ilıcalı'dan net açıklama geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor'ın kaderini değiştirecek o açıklama...

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Hafta boyu gerçekleştirilen dokunulmazlık yarışları ardından dört eleme adayı sürgün adasına gitmişti. Eleme potasındaki yarışmacılar Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dı.

    Elenen isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre kararı duyunca, "Diyecek çok şey var. Şu an söyleceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

        Öte yandan Ilıcalı yarışmanın akıbetini değiştirecek bir açıklama da yaptı.

        Çekimleri Dominik'te devam eden Survivor All Star'da Mart ayından itibaren yeni döneme geçiliyor. Haziran sonunda final yapması beklenen Survivor'da artık hızlandırılmış elemeler başlayacak.

        Survivor All Star'ın son bölümünün ardından TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili değişiklikleri açıkladı.

            "HAFTADA İKİ DEFA ELEME OLACAK"

            Survivor'ın artık cuma akşamları da ekrana geleceğini duyuran Ilıcalı, "Survivor'da bundan sonra hızlandırılmış eleme dönemi başlıyor. Artık haftada iki akşam eleme olacak. Survivor'a son katılan yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Bundan sonra yeni yarışmacı da gelmeyecek. Bir kaç hafta sonra adeta yarı final gibi elemeler yaşayacağız" dedi.

            BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

            Ilıcalı "Survivor birleşme partisiyle birlikte tam anlamıyla başlayacak. Asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak, bu parti bizim için Survivor'ın başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. İki takımdan da 11'er yarışmacı olacak. Birleşme partisini Mart sonunda yapacağız. 3 hafta içinde 6 yarışmacı veda edecek" ifadelerini kullandı.
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