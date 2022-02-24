Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'a operasyon çekti yepyeni bir dönem! 6 kişi gidiyor All-Star'da yaprak dökümü... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 2022 yılında All-Star formatıyla yayın hayatına devam ediyor. Gelen yedeklerle beraber bir anda ada nüfusu kalabalıklaşınca birleşme partisi ve final tarihinin ne zaman olacağı merak edilirken, merak edilen konu hakkında Acun Ilıcalı'dan net açıklama geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor'ın kaderini değiştirecek o açıklama...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Hafta boyu gerçekleştirilen dokunulmazlık yarışları ardından dört eleme adayı sürgün adasına gitmişti. Eleme potasındaki yarışmacılar Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dı.
Elenen isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre kararı duyunca, "Diyecek çok şey var. Şu an söyleceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim" dedi.