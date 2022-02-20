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    • Magazin
    • 21.02.2022 14:33
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    • 21.02.2022 14:33
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    Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı?

    Arda İle Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Mehmet Yılmaz Ak oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ak hakkında bir çok soru araştırılıyor. Bir çoğumuz onu Çukur dizisinde tanıdı. Sevilen oyuncu şimdilerde Yargı dizisinin kadrosunda yer alıyor. Dizide Pars Seçkin'i canlandıran Mehmet Yılmaz Ak izleyiciden tam not almayı da başardı. Peki Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Arda ile Omuz Omuza Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim?

    Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

    Yargı'nın Pars Seçkin'i Mehmet Yılmaz Ak bugün Arda ile Omuz Omuza programına konuk olarak katıldı. Kanal D ekranlarında Pazar günleri yayınlanan programa her hafta farklı ünlü isimler katılarak mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Eğlenceli anların yaşandığı programın bu haftaki konuğu ise Mehmet Yılmaz Ak oldu. Programın takipçileri oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Arda ile Omuz Omuza Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? sorularının yanıları yoğun olarak araştırılıyor. İşte karizmatik oyuncu hakkında merak edilenlerin yanıtları...

    MEHET YILMAZ AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Mehmet Yılmaz Ak oyuncu ve oyun yazarıdır. 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü' nden mezun olmuştur.

    Bir çok özel tiyatroda da oynayan 36 yaşındaki oyuncu 2008'de 5. Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü almıştır.

    OYNADIĞI DİZİLER

    Yakışıklı oyuncu televizyon dünyasına Ben de Özledim dizisi ile adım atmıştır.

    İşte Mehmet Yılmaz Ak' ın diğer dizi projeleri:

    İçerde, Çukur, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun, Ya İstiklal Ya Ölüm, Ramo, Yargı

        OYNADIĞI FİLMLER

        Kırık Kalpler Bankası, Nekro, Anons, Buğday, Peri Ağzı Olmayan Kız

        MEHMET YILMAZ AK SEVGİLİSİ VAR MI?

        Oyuncunun sevgilisi olup olmadığında dair detaylar bulunmamaktadır. Ak İnstagram'da @mehmetyilmazak kullanıcı adını kullanmaktadır.
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        Haberler Magazin Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı?
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