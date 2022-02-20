Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı?

Yargı'nın Pars Seçkin'i Mehmet Yılmaz Ak bugün Arda ile Omuz Omuza programına konuk olarak katıldı. Kanal D ekranlarında Pazar günleri yayınlanan programa her hafta farklı ünlü isimler katılarak mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Eğlenceli anların yaşandığı programın bu haftaki konuğu ise Mehmet Yılmaz Ak oldu. Programın takipçileri oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Arda ile Omuz Omuza Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? sorularının yanıları yoğun olarak araştırılıyor. İşte karizmatik oyuncu hakkında merak edilenlerin yanıtları...
MEHET YILMAZ AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Yılmaz Ak oyuncu ve oyun yazarıdır. 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü' nden mezun olmuştur.
Bir çok özel tiyatroda da oynayan 36 yaşındaki oyuncu 2008'de 5. Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü almıştır.
OYNADIĞI DİZİLER
Yakışıklı oyuncu televizyon dünyasına Ben de Özledim dizisi ile adım atmıştır.
İşte Mehmet Yılmaz Ak' ın diğer dizi projeleri:
İçerde, Çukur, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun, Ya İstiklal Ya Ölüm, Ramo, Yargı