Kenan Işık ne zaman hastalandı, nasıl komaya girdi? Kenan Işık iyileşti mi, hala uyuyor mu?

Son olarak Kim Milyonler Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan Işık tam 8 yıldır komada. Bugün yakın arkadaşı yeni haberler getirdi. Ünlü oyuncu ve sunucunun sağlık durumuna ilişkin konuşan Ozan Zeybek, ''Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi.'' dedi. Peki Kenan Işık iyileşti mi, hala uyuyor mu? Kenan Işık ne zaman hastalandı, nasıl komaya girdi? İşte Kenan Işık hakkında son dakika gelişmeler ve merak edilen soruların yanıtları...
KENAN IŞIK NE ZAMAN HASTALANDI, NASIL KOMAYA GİRDİ?
Kenan Işık 2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası komaya girdi. spor sonrasında saunaya girdikten sonra fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpan Işık hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen oyuncu ve sunucunun iyileşip iyileşmediği merak ediliyor.
KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ, HALA UYUYOR MU?
8 yıldır komada olan arkadaşı hakkında konuşan Ozan Zeybek, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
"BIRAKTIĞIMIZ GİBİ"
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."