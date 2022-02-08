Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.02.2022 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 16:51
    ABONE OL

    Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun diziden çıkıyor mu, neden?

    TRT 1 ekranlarının sevilen ve heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Masumlar Apartmanı’ndan üzücü haber geldi. Dizinin son fragmanında yer alan Rüya'nın veda sahnesi yürekleri ağza getirdi. Yayılan haberlere göre, Rüya karakterini canlandıran Melise Şanolsun, diziye veda edeceği söyleniyor. Diziyi yakından takip edenler resmi açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun diziden çıkıyor mu, neden? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularından Melisa Şenolsun hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı. Dizide Rüyakarakterine hayat veren Şenolsun'un ayrılacağı ileri sürüldü. Peki, Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun diziden çıkıyor mu, neden? İşte merak edilenler...

    MASUMLAR APARTMANI RÜYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Melisa Şenolsun tarafından canlandırılan Rüya karakterinin akıbeti bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? İŞTE FRAGMANI!

    MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

    Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun'un kardeşi olan genç oyuncu, dizi kariyerine 2015 yapımı Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaştığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Melisa Şenolsun, 2018 yapımı Nefes Nefese'de narin ama olmadık tehlikelere atılabilecek kadar da gözü kara bir kız olan Rüya'yı canlandırdı. Melisa Şenolsun Atiye dizisinde rol aldı. Ünlü isim Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veriyor.

        MASUMLAR APARTMANI 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat'ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir.

        Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci'yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo'nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo'nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sümela’da disko eğlencesine soruşturma
        Haberler Magazin Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun diziden çıkıyor mu, neden?
            SON DAKİKA