Masumlar Apartmanı Rüya diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun diziden çıkıyor mu, neden?

MASUMLAR APARTMANI 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat'ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir.