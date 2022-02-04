Survivor Ayşe Yüksel borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'amacın dışına çıkıldı' Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra Acun Ilıcalı'ya... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez öyle bir yorum yaptı ki adeta ateş püskürdü.