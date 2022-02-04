Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.02.2022 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 16:51
    ABONE OL

    Survivor Ayşe Yüksel borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'amacın dışına çıkıldı' Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra Acun Ilıcalı'ya...

    Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban oldu ama asıl kazanan Ayşe Yüksel oldu desek yanlış olmaz. Genç yarışmacı, Survivor 2021'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken diğer bir yanda da seslendirdiği şarkılarla çok konuşuluyordu. Nitekim Survivor sonrasında kariyerine henüz müzik alanında devam edemese de sosyal medyadan yüklü paralar kazanıyor. Twitter ve Instagram'da oldukça aktif olan Ayşe Yüksel özellikle Twitter'da, Survivor 2022 All-Star hakkında yorumlar yapıyor. İşte onlardan biri kısa sürede çok konuşuldu. Yarışmadaki kanlısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Ayşe Yüksel'in de, Survivor hakkında bu yorumu Acun Ilıcalı'yı kızdıracak cinsten.

    Survivor Ayşe Yüksel borçlu olduğu Survivor’ı rezil etti

    Survivor Ayşe Yüksel borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'amacın dışına çıkıldı' Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra Acun Ilıcalı'ya... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Twitter'da da Survivor 2022 hakkında yorumlar yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez öyle bir yorum yaptı ki adeta ateş püskürdü.

    Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

    Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

        Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve değişen giyim tarzı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Yüksel, bir yandan da her şeyini borçlu olduğu Survivor'ın, 2022 sezonunu da kaçırmıyor.

        Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarda birçok yarışmacının özel hayatından yarışma içerisinde bahsedilmesi sonrasında izleyicinin bir kısmından bazı isimlere gelen tepkilere Ayşe Yüksel de katıldı.

        Ayşe Yüksel attığı tweette "Şaşkınlık içindeyim, Survivor'da performans gösterilmesi gereken yer parkurdur, amacının çok fazla dışına çıkıldığını görüyorum ve üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

            Survivor'a bir eleştiri de Aleyna Kalaycıoğlu'ndan gelmişti. Hali hazırda Survivor'da yarışmakta olan Yasin Obuz'u hedef aldığı düşünülen Aleyna Kalaycıoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

            Geçen bir video izledim, bir kadına küfüre kadar ağzına geleni söyleyen birinin hala böyle bir platformda aynı şeylere devam etmesi iğrenç.

            Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede yankı uyandırdı ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelmişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu!
            Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel borçlu olduğu Survivor'ı rezil etti 'amacın dışına çıkıldı' Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra Acun Ilıcalı'ya...
                SON DAKİKA