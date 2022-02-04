Son dakika: İrfan Atasoy doğum gününde yaşamını yitirdi!

1967 yılında İnce Cumali filmi ile yapımcılığa ve aynı yıl içinde Klink İstanbul'da filmi ile de oyunculuğa başlamıştır. Ardından Bin Defa Ölürüm (1969), Belanın Kralı (1971), Beş Hergele (1971), Kara Cellat (1971), Susuz Yaz (1973), Gördüğün Yerde Vur (1975), Hamal (1976) filmlerinde rol almış ve bu filmlerin yapımcılıklarını üstlenmiştir. Atasoy sinemadaki kariyerine sonrasında yönetmen olarak devam etmiştir. Sütü Bozuk (1976), Erkeğim (1977) gibi filmlerde yönetmen koltuğunda yer almıştır. 1978 yılından itibaren film ithalatı ve sinema salonu işletmeciliği yapmıştır. Son olarak 2005 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirilmiştir.