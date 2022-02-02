Onur Şan kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Şan'ın eşi kim? Seda Sayan ile ne zaman evlendi?

Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.

Oyunculuk kariyerine de adım atan Onur Şan, 2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizideki Seyit karakteriyle başarılı bir performans gösterdi.

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.