Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti. Şan ünlü türkücü ve oyuncu Onur Şan'ın babasıydı. 66 yaşındaki usta yorumcunun vefası sonrası oğlu hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Çiçek Taksi dizisinde rol alan Onur Şen bir dönem Seda Sayan ile de evli kalmıştı. Peki Onur Şan kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Şan'ın eşi kim? Seda Sayan ile ne zaman evlendi? Onur Şan hangi dizilerde oynadı?
ONUR ŞAN'IN ACI GÜNÜ!
Baba acısıyla sarsılan Onur Şan sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın açıklama kısmında da "Babam, atam, canım. 02.02.2022" notunu düştü. Ünlü oyuncu ve türkücünün paylaşımına bir çok kişi başsağlığında bulundu.
ONUR ŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.
Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.
Oyunculuk kariyerine de adım atan Onur Şan, 2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizideki Seyit karakteriyle başarılı bir performans gösterdi.
"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.