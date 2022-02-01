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    • Magazin
    • 01.02.2022 19:28
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    • 01.02.2022 19:28
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    Wilma Elles’in zor anları! Tacize uğrayan oyuncu itirafıyla şoke etti: Şoför kapıları ve perdeleri kapatıp...

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Wilma Elles, konuk olduğu bir programda başından geçen korkunç olayı ilk kez açıkladı. İstanbul’da tacize uğradığını dile getiren oyuncu, o anları anlattı. Wilma Elles’in tacizciden kurtulmak için seçtiği ve başarılı olduğu yöntem ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    Tacize uğrayan oyuncu itirafıyla şoke etti

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Wilma Elles, yaptığı son açıklamayla dikkat çekti.

    Oyuncu, ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine 'yokuş başına kadar yardımcı olmayı' teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti.

    O anları anlatan ünlü oyuncu, TMB Televizyonunda Kadir Balık ve Derya Yapanel'in sunucusu olduğu programda şöyle konuştu: "Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim.

        Siz ne yapıyorsunuz dedim, 'çok güzelsiniz biz tanışalım' falan dedi. Ben de siz çok güzelsiniz dedim, çok hoş bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim dedim. Burada değil, numaramı vereyim dedim.

        Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı"

        Elindeki poşetler nedeniyle servis şoförünün kendisine yardım etmek amacıyla aracına aldığını düşündüğünü belirten Elles, sözlerini şöyle sürdürdü: "1,5 sene önce falan oldu, gündüz oldu. Toplu taşıma kullanımı şöyle oldu; önümde bir yokuş var, elimde çantalarla yürüyorum araç da çok güneşli bir gün kapı açık gidiyor.

            O dedi ki 'atlayın sizi yukarı kadar götüreyim', okul aracı gibi beyazdı. Aslında benim hatam, nasıl böyle tanımadığın bir servis aracına bindin ama çantalarım vardı.

            Mecidiyeköy'de yukarıya doğru mezar var oradaydı. Böyle durumlarda, böyle oyun yapılması lazım. Bir sürü böyle olay mutlaka her kadının başına geliyor.

            Bu benim daha önce düşünüp içimde hazırladığım bir şey. Mesele eskiden ben karanlık bir yerde eve gidiyorum, hep telefonum kulağımda gidiyorum. Sanki biriyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Arkamda biri varsa duysun diye"
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