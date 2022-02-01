Wilma Elles’in zor anları! Tacize uğrayan oyuncu itirafıyla şoke etti: Şoför kapıları ve perdeleri kapatıp...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Wilma Elles, yaptığı son açıklamayla dikkat çekti.
Oyuncu, ellerinde torbalarıyla yokuş çıkmak üzereyken bir servis şoförünün kendisine 'yokuş başına kadar yardımcı olmayı' teklif ettiğini ardından ise taciz etmek istediğini belirtti.
O anları anlatan ünlü oyuncu, TMB Televizyonunda Kadir Balık ve Derya Yapanel'in sunucusu olduğu programda şöyle konuştu: "Aracın içindeyim ve tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim.