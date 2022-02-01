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    • Magazin
    • 01.02.2022 15:50
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    • 01.02.2022 15:50
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    Günay Girik kimdir? Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik kaç yaşında, nereli?

    Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından Fatma Girik'in vefat haberi sevenlerini yasa boğmuştu. Koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Girik'in cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi. Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Peki, Günay Girik kimdir? Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    Günay Girik kimdir?

    Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik geçen hafta pazartesi günü hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Son olarak gelen bilgilere göre, Günay Girik'in avukatı Fatma Girik'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Peki, Günay Girik kimdir? Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı

    GÜNAY GİRİK KİMDİR?

    Günay Girik 1965 yılında doğmuştur. Önemli Yeşilçam filmlerinde oynamıştır. Fatma Girik 3 kardeşi vardır. Ortanca olan Fatma Girik'in münevver adında bir ablası ve Günay adında bir erkek kardeşi var.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

    Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

        Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor. Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk." dedi.

        Centilmen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydetti.

        Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti.
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