Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik geçen hafta pazartesi günü hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Son olarak gelen bilgilere göre, Günay Girik'in avukatı Fatma Girik'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Peki, Günay Girik kimdir? Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı
GÜNAY GİRİK KİMDİR?
Günay Girik 1965 yılında doğmuştur. Önemli Yeşilçam filmlerinde oynamıştır. Fatma Girik 3 kardeşi vardır. Ortanca olan Fatma Girik'in münevver adında bir ablası ve Günay adında bir erkek kardeşi var.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında kardeşi Günay Girik'in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.