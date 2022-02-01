Bartu Küçükçağlayan'ın eşi Merve Özgüle ne iş yapıyor? Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli?

2 yıl önce Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan baba oldu. Müjdeli haber magazin gündeminde uzun süre yer aldı. Haberi duyanlar hemen Bartu Küçükçağlayan'ın eşi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bartu Küçükçağlayan'ın eşi Merve Küçükçağlayan ne iş yapıyor?
BARTÜ KÜÇÜKÇAĞLAYAN BABALIĞI TATTI
2012 yılında yayınlanan Yalan Dünya adlı komedi dizisinde Orçun karakteriyle hafızalara kazınan Bartu Küçükçağlayan baba oldu. Merve Özgüle ile 2019 yılına evlenen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çektiği bir fotoğrafı paylaştı.
39 yaşındaki oyuncunun paylaşımı "Çocuğuna kavuştu" şeklinde yorumlandı. Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören gönderiye bir çok ünlü isim de tebrik mesajı attı. Peki Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bartu Küçükçağlayan'ın eşi Merve Özgüle ne iş yapıyor?
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
23 Nisan 1983'de Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, müzisyen ve oyuncudur. Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak, İstanbul'a gitti.
Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun "Inishmorelu Yüzbaşı" ve "Kumarbazın Seçimi" oyunlarında rol aldı.
2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de yer almaya başlayan Bartu Küçükçağlayan, "Haziran Gecesi", "Çapkın" ve "Binbir Gece"de oynadı.
2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro Topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda "Adam"ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yılları arasında "Yalan Dünya" isimli dizide "Orçun" karakterini canlandırdı. 2018 yılında bir internet dizisi olan "Masum"da oynadı.
"Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazanan Küçükçağlayan, "Çoğunluk" isimli sinema filmindeki "Mertkan" rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil birkaç ödül daha kazandı.
Aynı zamanda "Canavar Banavar" takma ismi ile "Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, gitar çalmaktadır. Mart 2020'de başlayan karantina kısıtlamaları sırasında Instagram hesabından Melikşah Altuntaş ile birlikte yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı yayınlarla farklı bir yayın konsepti oluşturmuştu.