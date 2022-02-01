Esra Erol'a algı operasyonlarıyla saldıran linç çetesine sert tepki: Bergüzar Korel'in gördüğü gerçeği hiçbiri göremedi mi?

Canlı yayında sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Erol, "Geçen hafta bu programda ele alınan bir olayda aynı durum yaşandı. Linç kültürüyle ilgili de söyleyecek bir sözüm var. Bana istediğinizi söyleyin ama inanın o söylenenlerin hepsi bizim genç kızların hayatlarını kurtarsın. O kızların ruhları ve bedenleri başka adamların yaşamlarında kullanılmasın. Ve onları öyle bir yetiştirelim, öyle bir eğitelim, öyle bir güçlendirelim ki bizim genç kızlarımız bu adamları gözlerinden tanısınlar ve tehlikeden uzak olsunlar. Benim kadınlar ve çocuklar konusunda nasıl bir savunucu olduğumu herkes biliyor. Lütfen, rica ediyorum sadece bir dakika ve sistematik şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın ve haksızlık etmeyim" dedi.

LİNÇ ÇETESİNİN ALGI OPERASYONU

Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, sosyal medyada algı operasyonu başlatan linç çetesinin oyunu deşifre etti.

Esra Erol'un çocukların bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatları bir erkek uğruna mahvetmemeleri gerektiğinin altını defalarca çizdiğine dikkat çeken Karahan, "Ortada ailenin yapmış olduğu bir kayıp ihbarı varken, 18 yaşındaki Elif'in ablası Münevver Yıldırım kardeşini eve geri getirmek istediğini söyleyerek yayına gelmişken, Elif'in anne ve babası kızları ile yayında kucaklaşmışken, niçin Esra Erol'a saldırılıyor? Masal dünyasında yaşayan bazı ünlü kahramanlar da gerçek hayatın içindeki bu durumu neden Esra Erol'a mal ediyor?" diyerek Bergüzar Korel'in verdiği desteği paylaştı.