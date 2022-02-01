Esra Erol'a algı operasyonlarıyla saldıran linç çetesine sert tepki: Bergüzar Korel'in gördüğü gerçeği hiçbiri göremedi mi?

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Başarılı sunucu Esra Erol, 40 yaşındaki evli Kadir Akkoyun'a kaçan Elif Yıldırım'ın yaşadıklarına kayıtsız kalamadı.
18 yaşındaki Elif'in yaşadıkları karşısında büyük üzüntü duyan Erol, son bölümde yaptığı açıklamayla gündem oldu ve bir kesimin tepkisini çekti. Birçok destek mesajı da alan Erol, bugünkü canlı yayında suskunluğunu bozdu ve tepkilere yanıt verdi.
Canlı yayında sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Erol, "Geçen hafta bu programda ele alınan bir olayda aynı durum yaşandı. Linç kültürüyle ilgili de söyleyecek bir sözüm var. Bana istediğinizi söyleyin ama inanın o söylenenlerin hepsi bizim genç kızların hayatlarını kurtarsın. O kızların ruhları ve bedenleri başka adamların yaşamlarında kullanılmasın. Ve onları öyle bir yetiştirelim, öyle bir eğitelim, öyle bir güçlendirelim ki bizim genç kızlarımız bu adamları gözlerinden tanısınlar ve tehlikeden uzak olsunlar. Benim kadınlar ve çocuklar konusunda nasıl bir savunucu olduğumu herkes biliyor. Lütfen, rica ediyorum sadece bir dakika ve sistematik şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın ve haksızlık etmeyim" dedi.
LİNÇ ÇETESİNİN ALGI OPERASYONU
Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, sosyal medyada algı operasyonu başlatan linç çetesinin oyunu deşifre etti.
Esra Erol'un çocukların bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatları bir erkek uğruna mahvetmemeleri gerektiğinin altını defalarca çizdiğine dikkat çeken Karahan, "Ortada ailenin yapmış olduğu bir kayıp ihbarı varken, 18 yaşındaki Elif'in ablası Münevver Yıldırım kardeşini eve geri getirmek istediğini söyleyerek yayına gelmişken, Elif'in anne ve babası kızları ile yayında kucaklaşmışken, niçin Esra Erol'a saldırılıyor? Masal dünyasında yaşayan bazı ünlü kahramanlar da gerçek hayatın içindeki bu durumu neden Esra Erol'a mal ediyor?" diyerek Bergüzar Korel'in verdiği desteği paylaştı.
İşte Karahan'ın o yazısı;
Atv'nin fenomen programı 'Esra Erol'da bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. 18 yaşındaki Elif'in, 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçmasının ardından genç kızın ailesi çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu. Canlı yayına katılan genç kız, kameraların kendisini çekmesini istemedi. Esra Erol'un "Tamam, arkanı dönerek konuşabilirsin" demesine rağmen genç kız sinirlerine hakim olamadı. Elif'in yaşadıkları karşısında büyük üzüntü yaşayan Erol, ailelere önemli mesajlar verdi. Gözyaşlarına engel olamayan ünlü sunucu, programı yapmaya başladığından beri genç kızları kurtarmak için çaba harcadığını dile getirdi. Kaldı ki Esra Erol'un bunu dile getirmesine bile gerek yoktu... Yıllardır genç kızlarımız için ortaya koydukları ortada... O program gününün gecesinde gözüne uyku girmeyen birisi Erol... Peki sonrasında neler oldu? Tabii ki yine belli bir algı grubu, olayın iç yüzünü farklı gösterip sosyal medyada Erol'u hedefe taşıdı. Hadiseyi bilmeyenler de ortaya çıkan balona inanıp yalan ve yanlışı daha da körükledi. Ancak bazı şeyleri göz ardı ettiler. Peki bazılarının görmek istemediği gerçek neydi? Hemen anlatayım...