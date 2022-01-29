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    • Magazin
    • 29.01.2022 09:23
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    • 29.01.2022 09:23
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    Ünlü şarkıcı Berkay'a hakaret şoku: Bunlar namussuz ve ahlaksızlar! 26 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı

    Berkay, sosyal medyada tartıştığı Burak B. adlı kişi ile davalık oldu. Burak B., şarkıcının kendisine tehdit ve hakaret yağdırdığını söyledi. Duruşmaya giden Berkay, savunma yaparken yine hakaret edince 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı.

    Bunlar namussuz ve ahlaksızlar!

    Şarkıcı Berkay, sosyal medya üzerinden kendisine yorum yazan takipçisi Burak B.'ye sinirlendi. Berkay, bu kişiye hakaret ve tehdit içerikli bir mesaj attı. Takipçisi ise soluğu savcılıkta aldı.



    HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
    Duruşmalara katılmayan şarkıcı hakkında yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirilen Berkay, hakim karşısına çıktı.


    SİNİRLENİP YAZDIM
    Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi.

        26 BİN 400 LİRA ADLİ PARA CEZASI
        Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi.



        Sabah'ta yer alan habere göre, Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

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