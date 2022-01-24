Tacize uğrayan Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken paylaşım! Olayın iç yüzünü anlatan oyuncu KADES’E vurgu yaptı

Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine destek olan ve yardım eden emniyet teşkilatına da teşekkür eden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı.