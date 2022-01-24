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    • Magazin
    • 24.01.2022 18:03
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    • 24.01.2022 18:23
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    Tacize uğrayan Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken paylaşım! Olayın iç yüzünü anlatan oyuncu KADES’E vurgu yaptı

    Tacize uğrayan Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken paylaşım! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçen günlerde otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken saldırıya uğramıştı. Korku dolu anlar yaşayan Sarıkaya, "Daha önce ofisime saldırdı ama evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim" demişti. Sosyal medya hesabında yeni bir açıklama yapan Sarıkaya, olayın iç yüzünü anlatırken her kadının KADES uygulamasını kullanması gerektiğini ifade etti. İşte Serenay Sarıkaya’nın o açıklaması...

    Tacize uğrayan Serenay’dan dikkat çeken paylaşım!

    Evinin önünde saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, takip eden günlerde Maslak'ta görüntülenmiş ve konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda daha bulunarak olayın iç yüzünü anlattı.

    Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine destek olan ve yardım eden emniyet teşkilatına da teşekkür eden Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı.

        Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm… Bu ve benzeri nice hikâyeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim.

        EMNİYET TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR ETTİ
        İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Aile içi ve Kadına Şiddet Mücadele Birimlerinden Komiser Nurdan Hanım, Komiser Betül Hanım, Komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.

        KADES'İN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI!
        Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir. Sevgiyle kalın... "

            KADES NEDİR?
            KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.
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            Haberler Magazin Tacize uğrayan Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken paylaşım! Olayın iç yüzünü anlatan oyuncu KADES’E vurgu yaptı
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