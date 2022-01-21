Acun Ilıcalı Kırmızı Oda'nın üstünü bir çırpıda çizdi! Kötü reytingler sonunu getirdi yakında ipi çekilecek. Geçen yıl aldığı reyting sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisi için final çanları çalıyor. Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinin ekranlara veda edeceği kulislerde sık sık dile getiriliyor. Geçen hafta Survivor'ın yeni sezonun da başlamasıyla Acun Ilıcalı'nın Kırmızı Oda'nın ipini çektiği iddia ediliyor. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde final sözlerinin alevlenmesi akılları karıştırmaya yetti.
REYTİNGLER DÜŞTÜ
İlk sezonunda reytinglerde cuma günü birinci sırada yer alan Kırmızı Oda'nın ikinci sezonunda işler değişti. Dizi Total reyting sonuçlarında ilk 10'da yer almıyor.
Hal böylece olunca başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin final yapacağı kulislerde bir süredir kulaktan kulağa gezinmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta Survivor 2022 All Star bomba kadrosuyla ekranlarda yerini aldı. Yarışma programının başlamasıyla birlikte ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda Survivor ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Kırmızı Oda dizisinin fişini çektiği iddia edildi.