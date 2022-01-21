Acun Ilıcalı Kırmızı Oda’nın üstünü bir çırpıda çizdi! Kötü reytingler sonunu getirdi yakında ipi çekilecek

İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur.