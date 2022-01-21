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    • Magazin
    • 21.01.2022 18:59
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    • 21.01.2022 18:59
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    Acun Ilıcalı Kırmızı Oda'nın üstünü bir çırpıda çizdi! Kötü reytingler sonunu getirdi yakında ipi çekilecek

    Geçen sezona damgasını vuran ve ilk sezonunda reytinglerde cuma günü birinci sırada yer alan Kırmızı Oda'nın ikinci sezonunda işler değişti. Hal böylece olunca başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin final yapacağı kulislerde bir süredir kulaktan kulağa gezinmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Survivor 2022 All Star bomba kadrosuyla ekranlarda yerini aldı. Yarışma programının başlamasıyla birlikte ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda Survivor ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Kırmızı Oda dizisinin fişini çektiği iddia edildi. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

    takvim.com.tr
    Acun Ilıcalı Kırmızı Oda’nın üstünü bir çırpıda çizdi! Kötü reytingler sonunu getirdi yakında ipi çekilecek

    Acun Ilıcalı Kırmızı Oda'nın üstünü bir çırpıda çizdi! Kötü reytingler sonunu getirdi yakında ipi çekilecek. Geçen yıl aldığı reyting sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisi için final çanları çalıyor. Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinin ekranlara veda edeceği kulislerde sık sık dile getiriliyor. Geçen hafta Survivor'ın yeni sezonun da başlamasıyla Acun Ilıcalı'nın Kırmızı Oda'nın ipini çektiği iddia ediliyor. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde final sözlerinin alevlenmesi akılları karıştırmaya yetti.

    REYTİNGLER DÜŞTÜ

    İlk sezonunda reytinglerde cuma günü birinci sırada yer alan Kırmızı Oda'nın ikinci sezonunda işler değişti. Dizi Total reyting sonuçlarında ilk 10'da yer almıyor.

    Hal böylece olunca başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin final yapacağı kulislerde bir süredir kulaktan kulağa gezinmeye başladı.

    Geçtiğimiz hafta Survivor 2022 All Star bomba kadrosuyla ekranlarda yerini aldı. Yarışma programının başlamasıyla birlikte ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda Survivor ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Kırmızı Oda dizisinin fişini çektiği iddia edildi.

        FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

        Geçen yıl aldığı reyting sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisi için final çanları çalıyor. Dizinin çok zamanda final yapacağı iddia ediliyor.

        Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

        KIRMIZI ODA HAKKINDA

        Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi.

            Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

            Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusudur.

            İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı Kırmızı Oda'nın üstünü bir çırpıda çizdi! Kötü reytingler sonunu getirdi yakında ipi çekilecek
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